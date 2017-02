Per la ruptura

Badalona prepara un gran acord de ciutat per garantir el Referèndum

Badalona és la primera ciutat metropolitana en constituir un gran pacte ciutadà que aglutini entitats i organitzacions de tot tipus en defensa del referèndum i del dret de vot dels ciutadans. La tercera ciutat de Catalunya ja va ser un referent fa tres anys quan va constituir el Pacte Local pel Dret a Decidir a Badalona (PLDD), una plataforma amb una setantena d’entitats del món social, polític, cultural, educatiu, esportiu i veïnal que va aconseguir que 50.000 persones votessin a Badalona.

L’exalcaldessa socialista Maite Arqué, que va ser la presidenta del PLDD i actualment és una de les coordinadores nacionals del Pacte Nacional pel Referèndum ha subratllat el valor que representa el referèndum com a eina democràtica: “Defensem el referèndum com a eina democràtica imprescindible, a #Badalona i a tot el país”. Així mateix, Arqué ha insistit en el fet que tant el Pacte Nacional com el Pacte Local són plataformes transversals que defensen l’opció de poder votar, tant sí com no.

Sigfrido Ramos, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona ha participat en la roda de premsa com una de les primeres entitats adherides al PLRBdn. L’activista veïnal ha reclamat “una solució política per un problema que és polític” i ha deixat clar que el moviment veïnal no pot fer altra cosa que estar present en els moviments cívics que defensin la democràcia. Així mateix, Ramos ha exigit “transversalitat, diversitat i compromís en la defensa d’un dret democràtic bàsic: votar”.

Lola M. Sala, com a portaveu del PLRBdn, ha explicat que el Pacte Local pel Referèndum a Badalona exigeix un referèndum vinculant impulsat pel Parlament, tal com reclama la majoria del poble de Catalunya. “L’objectiu és garantir la democràcia, és lligar drets socials amb qualitat democràtica”. Sala, que ha recordat que a Badalona 50.000 persones van votar al 9N gràcies a l’acord de la PLDD ha posat èmfasi en “l’esperit integrador, participatiu, cívic i cohesionador de la ciutat de Badalona” que, ha dit, “no pot entendre una eina millor que el referèndum perquè els seus ciutadans s’expressin, sigui quina sigui la seva opció”.

Finalment, s’ha constatat que el matí de la primera aparició en públic del PLRBdn ja són més d’una vintena les entitats que s’han volgut adherir, tot i que la majoria ho faran els pròxims dies, abans de l’acte públic de presentació del Pacte Local pel Referèndum a Badalona, al qual els organitzadors han volgut convidar a totes les entitats i veïnes de la ciutat. L’acte serà el dia 23 de febrer a les 19:30 h al Centre Cívic de la Salut.