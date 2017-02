per la ruptura

La CUP-CC debat amb les bases com fer efectiu el referèndum i implementar la República

La CUP-CC ha celebrat aquest dissabte una assemblea, en forma de Consell Polític més Grup d'Acció Parlamentària (GAP) a Reus, oberta a tota la militància i simpatitzants per debatre estratègies sobre com fer efectiu el referèndum d'autodeterminació i la posterior implementació de la República Catalana. La trobada amb més d'un centenar de persones de totes les territorials i representants de totes les organitzacions de la Crida Constituent ha servit per polir també els eixos de la campanya pel sí del referèndum que la CUP fa mesos que treballa amb la militància. Per la CUP ha estat molt important dissenyar la campanya de forma assembleària, incloent al màxim les realitats de tots els territoris i preparar un format que es pugui defensar i estendre des del municipalisme.

La diputada Anna Gabriel ha explicat que "estem treballant en una logística al voltant del referèndum comptant que no serà autoritzat. Partim de l'escenari que el referèndum no serà avalat per l'Estat, sinó prohibit i perseguit". Acabada l'assemblea, Gabriel ha resumit les conclusions del debat dient que «necessitem un referèndum d'autodeterminació celebrat amb credibilitat, rigor i determinació: credibilitat, internacional i nacional; rigor perquè ha de ser vinculant -que obeeixi la voluntat del poble-, i determinació, perquè cal coratge per part del govern».

A la reunió s'ha treballat sobre tres eixos «preparació i la celebració efectiva del referèndum», «la victòria del "sí" i la posterior implementació de la República Catalana» i «els escenaris de la no-celebració del referèndum». Membres del secretariat nacional -l'executiva- i del grup parlamentari de la CUP han oberts els debats i introduït l'estat de la qüestió.

A la trobada, de caràcter deliberatiu, l'organització ha assegurat que hi hagués membres de totes les territorials en tots els grups de debat per poder compartir les anàlisis i reflexions al territori, de cara a properes reunions. Les conclusions serviran per marcar l'estratègia política de la CUP-CC dels propers mesos.