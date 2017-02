Ja ha començat la campanya contra el Referèndum i contra el Sí

Per Carles Castellanos, miliant de Poble Lliure i de l'ANC i professor de la UAB

Els qui lluitem per la independència del nostre país hem de ser conscients que l’espanyolisme agressiu (de l’Estat i dels seus agents) no està de cap manera tranquil i ja fa temps que ha posat en funcionament tots els seus instruments possibles per a impedir el referèndum i per a mirar de reduir tan com pugui la importància del Sí, en el cas que no poguessin evitar aquesta consulta vinculant.

He pogut observar que a les xarxes socials ja ha començat la campanya contra el referèndum i contra el sí. Però és una campanya que es fa d’una manera “subreptícia”, és a dir, mirant de reduir al màxim el suport al referèndum i al sí entre diferents col·lectius, però sense que es noti gaire.

El missatges són de tres menes:

El missatge del catalanet xovinista.

El missatge esquerranós.

El missatge contra TV3.

Tots tres estan fets des d’un llenguatge suposadament “radical” i aparentment espontani (tot i que alguns segur que han estat elaborats pels serveis secrets espanyols, CNI etc.). M’explico:

Els missatges del catalanet xovinista. Aquest tipus de missatge té com a funció fer perdre suport al moviment independentista entre la població d’origen no català. Té dues versions: l’una és la fòbia contra la població musulmana. Aquests missatges tenen la funció de “fer soroll”, embolicant la troca dividint la població, a base de difondre una imatge confusionària sobre la població d’origen musulmà, on es posa al mateix sac el terrorisme islamista i la població d’origen musulmà que aspira a una societat laica, com és el cas dels amazics (o berbers) els quals, a més, si tenen consciència amaziga, són favorables al català. L’altra versió és la dels acudits contra els espanyols en general (i no contra l’Estat espanyol, que és una altra cosa), per mitjà dels quals s’intenta ridiculitzar en bloc tota la població d’origen espanyol a casa nostra. L’objectiu de tots aquests missatges és que la posició favorable al referèndum i al sí, entre la població d’origen musulmà i d’origen espanyol, sigui tan petita com sigui possible.

El missatge esquerranós. Aquesta mena de missatge diu que això del procés independentista és una pèrdua de temps, un “processisme” que no va enlloc etc. Es veu que només l’estat espanyol s’ha adonat que això és un procés on hi ha voluntat política d’aconseguir la independència anant, en primer lloc, al referèndum; però aprofitant que hi ha alguna gent (dirigents dels Comuns i els seus seguidors - fins i tot algú dins l’esquerra independentista mateixa) que es creuen aquestes bajanades, hi ha diferents “agents” que van tirant llenya al foc amb un únic objectiu: mirar de fer perdre empenta al camí cap a la independència. Aquest missatge també insisteix en el fet que “el Referèndum segur que no es farà” de manera que així perdi força la mobilització que ha de fer ara l’independentisme per a arribar a portar a terme aquesta consulta vinculant. Que hi hagi gent que es considera independentista que defensi aquesta posició és una prova de la inconsciència política que ha atacat el “pensament” d’alguns sectors que fan de “quintacolumnistes” sense ni tan sols saber-ho. (El fet d’estar defensant la mateixa posició contra el Referèndum que no paren de repetir Rajoy i el govern espanyol del PP, hauria de moure a la reflexió sobre, a favor de qui van, aquestes opinions desmobilitzadores que es difonen) ...

El missatge contra TV3. La televisió catalana no és perfecta. Però en aquest cas es manipulen les imperfeccions de TV3 per tal de fer baixar l’eficàcia a l’única cadena que sabem que emetrà un missatge favorable al referèndum i que serà sensible al vot del SÍ. És molt sospitós que les altres televisions (espanyolistes furibundes, en general) no rebin mai cap crítica de part dels qui veuen tots els defectes a TV3. L’objectiu és reduir al màxim la influència a l’única televisió, amb un abast important, que no serà contrària al referèndum i al SÍ.

És així com l’estat espanyol a través dels seus agents (voluntaris i involuntaris) vol contribuir a barrar el pas a la independència de Catalunya.

Sóc conscient que aquesta mena de missatges no pararan, ans al contrari, aniran augmentant. Però, si més no, analitzant les actituds pel que representen en el context actual, podem començar a saber quin és l’objectiu real que es proposen.