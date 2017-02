LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP considera que les explicacions del Consorci Costa Brava arriben "tard i malament"

La CUP de la Diputació de Girona ha celebrat l’anunci del Consorci Costa Brava de començar a revertir algunes de les irregularitats detectades per les auditories públiques. Tot i així, la formació política ha lamentat que aquestes reformes arribin «inexplicablement» tard, i que la direcció del Consorci s’hagi volgut treure responsabilitats excusant-se amb «mancances de personal».



L’anunci de les millores es va anunciar ahir, dos mesos després que la CUP publiqués el text íntegre d’una auditoria de l’any 2014 on es denunciaven les irregularitats del Consorci. En aquell moment, el president del Consorci, Carles Páramo, va declarar públicament que «desconeixia l’informe» i les irregularitats que es detallaven, fet que des de la CUP es veu amb «preocupació» i posa en alerta sobre el poc control públic que hi ha actualment en la gestió dels organismes dependents de la Diputació.



Sobre el fet que el President, Carles Páramo, s’hagi excusat de responsabilitats amb l’argument que falta personal, el representant de la CUP, Lluc Salellas, ha declarat que «aquestes excuses costen de creure, i més si tenim en compte que el Consorci mou anualment més de 18 milions d’euros de pressupost». Salellas també ha afegit que «alguna responsabilitat han de tenir els directius i representants polítics que gestionen el Consorci, que cobren al voltant de 300.000€ anuals ens sous i dietes».



Segons la CUP, que fins ara el Consorci no hagi reclamat a les empreses mixtes el pagament dels serveis que utilitzen, o que continuï sense quedar clar qui ha d’assumir les despeses de manteniment i inversió del servei de l’aigua, planteja la urgència de tenir el debat de com les administracions han de prestar serveis públics essencials per la població, com el de l’aigua.