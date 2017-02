judici polític

La CUP critica que els encausats pel 9-N no reconeguin la desobediència

La CUP no està d'acord amb l'estratègia de defensar de l’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, que consisteix en desentendre’s de l’organització del procés participatiu que va acabar sent el 9-N. El diputat Albert Botran diu que en comptes de voler aprofitar l'escletxa que deixava el Tribunal Constitucional en no respondre el requeriment del govern demanant aclariments s’haurien d’haver basat en l”assumpció de responsabilitats polítiques i la desobediència a les prohibicions injustes’.

Segons el diputat anticapitalista, la CUP té dret a valorar l'estratègia de la defensa per la seva implicació en l'organització del 9N. Botran ha avisat que amb el futur referèndum d'autodeterminació caldrà desobeir la justícia espanyola. "Quan arribi el moment, no existirà cap escletxa possible i caldrà assumir que serà il·legal a ulls del TC", ha dit. La CUP considera que, tot i això, el referèndum estarà legitimat pel mandat popular de donar la veu a la gent.

D'altra banda, la CUP ha demanat que la data de la votació es fixi a través del Pacte Nacional pel Referèndum, fet que no veuen incompatible amb intentar el pacte amb l'estat. "A Escòcia va ser així: primer es va fixar la data i després va arribar l’acord amb l’Estat", ha explicat.

El diputat ha fet autocrítica i ha admès que la campanya pel 'sí' fa tard. Per això, ha anunciat que, ben aviat, presentaran una campanya pròpia que sigui ‘engrescadora’, però que també participaran a la campanya unitària prevista per les entitats sobiranistes.