autodeterminació

L'ANC vol que les bases dels 'Comuns' i el PSC participin al referèndum

L'ANC ha presentat aquest dimarts Fem futur, la campanya nacional i territorial de 2017. El president de l'entitat, Jordi Sànchez, ha presentat les noves accions com "la darrera campanya de l’ANC". L'Assemblea preveu que la precampanya acabi al juny, quan calcula que es convocarà oficialment el referèndum, si no s'avança. Aleshores, l'entitat engegarà la campanya definitiva per demanar el vot pel Sí.

Fem futur comptarà amb l’empenta de 5.000 voluntaris i supervoluntaris, i es dirigirà sobretot als demòcrates, votants de partits no independentistes però partidaris del dret a decidir, que encara no tenen clar què votaran al referèndum. Així, l'ANC s'esforçarà per convèncer les bases dels 'Comuns' i del PSC perquè se sumin al referèndum, encara que no sigui pactat amb l'Estat. D'altra banda, l'entitat també enfocarà la campanya a informar els catalans residents a l'estranger sbre la consulta, prevista de moment per al setembre.

La vicepresidenta de l'ANC, Natàlia Esteve, ha destacat que "La campanya neix amb la voluntat de combatre els arguments de la por de l'Estat espanyol". La campanya començarà oficialment el 15 de gener a Sant Feliu de Llobregat, coincidint amb la reunió, el dia 14, del Secretariat Nacional de l'ANC. Fem futur s'organitzarà amb tres nivells: nacional, internacional, i sobretot local. La membre del Secretariat Àngels Folch ha afegit que "s'organitzarà un equip de voluntaris, incidint en zones prioritàries. També es mobilitzaran les Assemblees Exteriors", amb gent disposada a organitzar actes més enllà del seu municipi, per centrar-se en aquelles localitats on hi ha més indecisos.

La campanya treballarà a partir de temàtiques mensuals. Cada mes hi haurà un àmbit comú entre els actes locals, nacionals i internacionals. El primer tema serà el de les infraestructures i la mobilitat eficient. També n'hi haurà sobre la regeneració democràtica o l'Estat del benestar.