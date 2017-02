Per la República

Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República dóna suport a les concentracions en favor dels inculpats pel 9-N

Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana ha fet una crida a les persones adherides al nostre grup, i a tots els treballadors i treballadores en general, a participar en l’acte organitzat per l’Assemblea Nacional de Catalunya, l’Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència de rebuig contra la imputació de l’expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega per la seva responsabilitat en la convocatòria de la consulta del 9-N.