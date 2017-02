Alliberament nacional

El Pacte Local pel Referèndum a Badalona arrenca la campanya amb més de 60 entitats adherides

La presentació del Pacte Local pel Referèndum ha omplert fins a vessar el Centre Cívic de La Salut. Amb la sala plena de representants del món associatiu i polític de la ciutat l’acte ha reunit també a diversos representants institucionals de l’àmbit local i nacional. Jordi Ballesteros i Oleguer Serra d’Òmnium, Eulàlia Subirà, Secretària de l’ANC; Fabian Mohedano i Montserrat Candini, diputats de Junts pel Sí, Mireia Boya, diputada de la CUP i Eduard Lopez, vicesecretari general d’ERC, han volgut assistir a l’acte i acompanyar als badalonins en la presentació del pacte.

A l’acte no hi han faltat diversos regidors de govern i l’alcaldessa Dolors Sabater. Però el protagonisme ha estat per els representants de les diverses entitats adherides al pacte. Aspanin, l’AV del Centre, Òmnium, l’ANC, l’espai Xirusplai, l’Arxiu Històric de Llefià i FAMPAS, han pujat dalt de l’escenari per llegir els set compromisos del PLRBdn (www.referendumbadalona.cat/compromisos) i representar així les gairebé 70 entitats que ja s’han adherit al pacte. Una xifra que, amb poc més d’una setmana de vida del pacte, ja està a punt d’arribar a la setantena que fa tres anys va assolir el Pacte Local pel Dret a Decidir a Badalona en els seus mesos de vida.

Joan Ignasi Elena i Francesc de Dalmasses han obert l’acte posant en valor el pas que fa endavant Badalona en la mateixa direcció que el país, defensant la democràcia per donar veu als ciutadans a les urnes. Dalmasses ha reclamat el dret a vot de tots els ciutadans independentment de quina sigui la seva opció, tant és sí com si és no. I Joan Ignasi Elena, ha recordat que un 80% de la població de Catalunya vol votar, una majoria, mentre que una minoria del 20% ho vol impedir. Maite

Arqué, coordinadora del PNR, tampoc ha faltat a la presentació del Pacte Local, ja que l’exalcaldessa ha estat una de les veus que ha acompanyat el procés de formació d’aquest acord ciutadà. La presentació del PLBdn ha estat la primera al país d’un pacte en defensa del referèndum a nivell municipal, i pretén ser referent per totes les ciutats i pobles que vulguin seguir el mateix camí.