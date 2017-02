ciutats del canvi

Badalona se suma a la crida des dels municipis per un nou finançament local

El regidor Guanyem Badalona en Comú i responsable de Badalona Democràtica,, ha signat un manifest demanant un nou finançament local que s’ha publicat avui a les pàgines del diari El Mundo. Badalona torna a posar-se així, al costat de nou capitals, en el mapasorgit de les eleccions municipals del maig de 2015. L'escrit també el subscriuen Gerardo Pisarello (Barcelona), Carlos Sánchez Mato (Madrid), Eugenia Vieto (La Corunya), Fernando Rivares (Saragossa), María Rozas (Santiago de Compostela), David Navarro (Cadis), Alba Doblas (Còrdova), Patricia Perales (Pamplona) i Rubén Rosón (Oviedo).

Al text, les responsables d’hisenda d’aquestes ciutats denuncien l’ofegament que pateixen els municipis a nivell pressupostari fruit de les polítiques desenvolupades per la Troika, i la traducció que n’ha fet l’estat espanyol aprovant “normes lesives per l’autonomia local, que anaven més enllà del que les institucions europees i la Constitució exigien”, referint-se així a la reforma de l’article 135 de la Constitució, la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, coneguda com a Llei Montoro.

El text denuncia aquestes mesures, que impedeixen la contractació de la plantilla necessària per donar un servei públic de qualitat i que els obliguen a acumular superàvits milionaris a la caixa o a destinar-los a amortitzar deute, uns recursos que es necessiten “per assegurar la cohesió, apuntalar el teixit productiu local i ajudar als que pitjor ho estan passant”. En aquest sentit, també assenyalen que mentre es colla als ajuntaments, l’Estat i les comunitats segueixen generant dèficit.

Per tot això, els regidors i regidores signants reclamen un nou finançament i acabar amb els obstacles que impedeixen un canvi cap a “noves iniciatives constituents per construir, des de baix, un municipalisme a l’alçada dels grans reptes del segle XXI”. Unes iniciatives que creuen necessàries per tal de “frenar una recentralització que està buidant de contingut la pròpia idea de democràcia”, però també “per construir una Europa social, genuïnament solidària, capaç de desactivar des de la base els virus de la desigualtat i el racisme que avui s’expandeixen perillosament davant els nostres propis ulls”.