Antiracisme

Entitats i moviment de veïnal del districte sisè de Badalona se solidaritzen amb Fàtima Taleb

Entitats i organitzacions del moviment veïnal del districte sisè de Badalona han emès un comunicat de suport a la regidora de l'Ajuntament, Fàtima Taleb.

Afirmen en la nota que "no podem acceptar que ningú, ni a la nostra ciutat ni enlloc, pugui ser insultada, discriminada o menystinguda per la seva raça, origen o pensament. Més enllà del càrrec que ocupa, Fàtima Taleb és una ciutadana badalonina, una persona que com altres milers han vingut de fora de Catalunya i de l’Estat i han contribuït i contribueixen al desenvolupament i millora de la nostra ciutat".

En el comunicat remarquen que "en les seves accions, abans i ara com a regidora, sempre han estat orientades per la defensa dels valors de la convivència i la tolerància, amb el màxim respecte cap els altres.

Per això "com a persona amb drets i deures, que viu a la ciutat que ens estimem i que treballa per a fer-la millor, li manifestem tot el nostre suport pels moments difícils que ha viscut i els danys morals que hagi pogut patir"

També indica la nota que "No hem de permetre que a la nostra ciutat s’instal·li aquest tipus de pensament. Demanem el compromís i ens comprometem personalment i com a entitats, a seguir treballant per contribuir des de les nostres possibilitats a fomentar la convivència i la tolerància. A la vegada que reclamem a les diferents administracions , governi qui governi, que desterrin qualsevol tipus d’actuació que pugui discriminar a alguna part de la ciutadania i impulsin tot allò que vagi en pro de la convivència, la tolerància i la cohesió social".