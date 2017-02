Antiracisme

Guanyem Badalona en Comú convoca als grups a signar un "Pacte per la convivència i contra qualsevol discriminació"

Aquest matí el portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha adreçat per carta als grups municipals amb representació al Ple de l’ajuntament de Badalona per convocar-se, d’aquí a 15 dies a una reunió àmplia per subscriure un “Pacte per la convivència i contra qualsevol discriminació”. En la carta es refereix a un “document marc consensuat que puguem aportar al Govern de Badalona per a que elabori les accions polítiques i administratives necessàries per a lluitar contra qualsevol delicte d’odi que es pugui donar a la nostra ciutat”.

En la carta, el portaveu del grup i Tinent d’Alcadia de Badalona Democràtica, al·lega que els motius que li han portat a convocar a la resta de grups per subscriure un pacte d’aquest tipus és el clima polític de confrontació arran de que la regidora Fátima Taleb anunciés públicament que denunciarà els atacs sistemàtics per motius racistes i xenòfobs que porta rebent durant l’any i mig que ocupa un càrrec a l’ajuntament de Badalona. Aquest clima de confrontació va tenir la seva màxima escenificació al darrer Ple municipal celebrar el passat dimarts 31 de gener, on va ser impossible pactar una agilització dels tràmits administratius per tal que l’ajuntament pogués personar-se en casos de agressions racistes i xenòfobes.

El regidor Jose Téllez fa autocrítica i es refereix als fets del darrer Ple quan diu a la carta que “l’impossibilitat de l’acord és un fet lamentable, on segurament tothom tenim certa responsabilitat de la qual ningú, ni tant sols el que subscriu aquesta carta, pot defugir.” També fa referència a que “la mediatització del conflicte i la celeritat de la celebració del Ple segurament no va ajudar a crear un bon clima de negociació i pacte”, però també que “del debat en general tant al Ple com a la Junta de Portaveus vull entendre que hi ha un compromís ferm de la majoria de forces polítiques per arribar a pactes estables per definir estratègies de llarg abast per perseguir, tant política com judicialment, totes aquelles agressions que es facin per motius d’odi racial o xenòfob contra tots aquells veïns i veïnes que tenen procedència estrangera o professen religions diferents”.





Per aquests motius, el portaveu del grup Guanyem Badalona en Comú convoca als diferents grups a asserenar el debat i convocar-se d’aquí a 15 dies. També obre la possibilitat d’obrir la subscripció del Pacte a “a aquelles entitats de la ciutadania que, per la seva transversalitat, representin socialment a un gran gruix de veïns i veïnes” i també convocar a “administracions supramunicipals o autonòmiques competents en matèries de convivència”.