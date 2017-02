Per la ruptura

Poble Lliure impulsa la campanya “La República, a les nostres mans” pel SÍ al referèndum

Avui s’ha presentat la campanya “La República, a les nostres mans” impulsada per Poble Lliure per defensar el SÍ al referèndum sobre la independència previst per als propers mesos a Catalunya. El nom de la campanya pretén fer èmfasi en la idea que “el futur i el desenllaç del procés d’independència depèn fonamentalment del rol i el protagonisme de la gent”.

L’organització ha definit la campanya com “una eina d’agitació, mobilització, debat i conscienciació social” que girarà al voltant de la necessitat de “garantir la celebració del referèndum a Catalunya, la victòria del SÍ a la independència, i la consecució de la nova República Catalana mitjançant la ruptura democràtica amb l’Estat espanyol i l’inici d’un procés constituent popular.”

Així, un dels objectius de la campanya serà explicar quines són les possibilitats i potencialitats que obre la consecució de la República Catalana per a la millora de les condicions de vida de les classes populars catalanes, des d’àmbits com ara els drets civils i socials, la igualtat de gènere i la no discriminació, o el model territorial i ambiental, entre d’altres.

La campanya també s’esforçarà a transmetre el missatge que l’organització i la mobilització popular seran imprescindibles en els propers temps per assegurar l’èxit del procés d’independència, com també per garantir que el disseny de la futura República respongui als anhels i a les necessitats del poble treballador català.

Finalment, per bé que la campanya compta amb l’impuls inicial de Poble Lliure, l’organització ha destacat que la iniciativa és totalment oberta a la implicació de qualsevol persona o col·lectiu que se senti còmode amb el plantejament i els objectius fixats. En les properes setmanes es començaran a programar actes de presentació en diferents punts del territori i es publicaran materials per a difondre l’argumentari de la campanya.