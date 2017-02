Poble Lliure edita el seu primer butlletí internacional

L'organització de l'esquerra independentista Poble Lliure ha publicat avui el primer número del seu bulletí internacional. El document, editat en català, anglès, castellà i francès explica què és Poble Lliure i quins són els seus objectius.

El partit es declara "hereu de l’independentisme català de tradició marxista", amb qui comparteix els principis programàtics de la independència, socialisme i superació del patriarcat. Tot plegat busca assolir l'objectiu estratègic: "la Confederació dels Països Catalans en una República plenament sobirana, radicalment democràtica, i socialment igualitària".

Al document, Poble Lliure explica que la seva acció política es fonamenta en desenvolupar dos eixos principals: la Unitat Popular i la Ruptura Democràtica. Consideren la Unitat Popular un projecte tactico-estratègic que busca "l’agrupació de les forces i organitzacions populars (sindicals, feministes, veïnals, ecologistes, culturals, etc.) per a l’acció política i social transformadora, fonamentada en un programa clar de reivindicacions concretes i amb una expressió política de masses".

En canvi, Poble Lliure entèn la Ruptura Democràtica com un espai més ampli que la Unitat Popular. "Engloba tots aquells sectors socials i polítics partidaris de la ruptura respecte unes estructures políticojurídiques corruptes, demofòbiques i hostils al nostre poble (heretades del franquisme en l’Estat espanyol) i l’articulació del nostre país en forma d’una República radicalment democràtica i socialment avançada", diu el butlletí.

A més, el document remarca el suport de l'organització amb els càrrecs electes independentistes perseguits per la justícia espanyola i es felicita per l'aprovació de la CUP-CC als pressupostos, que considera un "acte de responsabilitat no exempt de contradiccions". Justifica l'aprovació pel fet que cap pressupost autonòmic pot ser emancipador, per forçar les contradiccions entre partidaris de l'status quo i de la ruptura democràtica i perquè els pressupostos permeten la convocatòria del referèndum d'independència.