La CUP Reus anuncia una “jornada oberta” per debatre el Reglament de Participació i presenta la seva proposta de pressupostos participatius

La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat avui els dos eixos de treball que manté oberts en matèria de participació ciutadana: per una banda ha fet públic la proposta de pressupostos participatius a la que es va comprometre a lliurar al govern de Reus, i per altra banda ha convocat la ciutadania a una jornada oberta de debat per aquest proper divendres dia 20 de gener, per tal que els reusencs coneguin les propostes de reforma del Reglament de Participació i en facin propostes noves.

La CUP valora que amb l’actual escenari existent a la corporació i amb l’interès en capes cada cop més àmplies de la ciutadania a participar en assumptes que l’afecten, és un moment políticament interessant per donar veu a ciutadans i entitats per tal que puguin iniciar processos de debat i de presa de decisions vinculants a nivell municipal.

En aquest sentit, la regidora de l’esquerra independentista Mariona Quadrada ha sigut l’encarregada de presentar la proposta que fa la CUP en matèria de pressupostos participatius per a l’any 2017. Quadrada ha recordat que “l’any 2016 la CUP va pactar amb l’equip de govern una sèrie d’acords per tal d’aprovar-li els pressupostos municipals, i un dels quals era realitzar un procés participatiu que permetés als ciutadans de Reus seleccionar el destí del 25% (es va estimar que eren uns 750.000€) de la dotació del Pla d’Inversions per al 2017”.

Mariona Quadrada ha fet saber que ja fa uns dies ella i membres de la Comissió de Participació Ciutadana de la CUP van entregar la proposta de la formació a la regidora de participació, Montserrat Flores. Aquesta proposta de pressupostos participatius de la CUP consta de quatre temps diferenciats: una campanya informativa de l’Ajuntament indicant que la ciutadania pot fer propostes d’inversions, entrega de propostes per part dels ciutadans que posteriorment se sotmetran a un estudi tècnic i finalment deliberació i decisió d’aquestes en consells municipals de caràcter obert o en comissions ciutadanes creades per a l’ocasió.

Quadrada ha volgut remarcar també que cal “establir prèviament unes bases reguladores per tal que el procés sigui el més transparent possible” i també que “cal un contacte i diàleg directe amb la ciutadania durant tot el procés, explicant molt bé als reusencs perquè s’estimen unes propostes i en canvi se’n desestimen unes altres”.

Per part seva, Marta Llorens ha anunciat que la Comissió de Participació Ciutadana de la CUP ha organitzat per aquest proper divendres dia 20, a les 19h, a la Sala d’Actes del Casal Despertaferro, una jornada oberta a ciutadans i entitats per tal que hi puguin fer propostes pel que fa a la reforma del Reglament de Participació, procés de reforma iniciat després que prosperés en un ple una moció que així ho demanava per part de la CUP, que considera que l’actual ha quedat obsolet, data del 1986, i en complert desús.

Llorens ha explicat que tot i que la CUP ja té en ment les línies clau que són necessàries per dur a terme un nou Reglament de Participació que s’adeqüi a les necessitats dels reusencs, com per exemple “establir canvis en matèria de plens municipals per tal que la ciutadania hi tingui veu i hi pugui participar activament”, o en d’altres aspectes com possibilitar realment que es “consulti a la ciutadania en aquells aspectes importants de la vida municipal”, obre les portes a la ciutadania aquest proper divendres per tal de recollir noves propostes, ja que properament caldrà que els partits polítics fixin i les facin públiques.

Llorens també ha remarcat que reformes com la del Reglament de Participació han de servir realment per garantir espais de decisió ciutadans, “des de la CUP aplaudim el procés iniciat però detectem que cal que la gent percebi que realment serveixen per transformar la realitat”. La regidora cupaire també ha indicat que la participació ciutadana és un eix estratègic de la formació en la construcció de l’espai ampli de decisió política de l’Unitat Popular com a element també de construcció social.