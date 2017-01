residus

La CUP Reus proposa un referèndum per decidir si cal internalitzar el servei de la brossa

La regidora Marta Llorens diu que no entendrien que el govern rebutgi l’estalvi de la internalització quan aplica retallades

La Candidatura d’Unitat Popular insisteix que cal obrir el debat sobre la internalització del servei de la brossa a Reus malgrat l’oposició de l'alcalde Carles Pellicer. Argumenten que l’informe que els ha entregat el govern sobre la viabilitat de la internalització del servei garanteix un estalvi econòmic d’1,3 milions d’euros anuals així com una millora en la gestió i la disminució dels residus urbans, entre alguns dels beneficis que suposaria la gestió pública del servei.

És per això que la CUP proposa celebrar un referèndum ciutadà vinculant per tal que els reusencs i reusenques opinin sobre “si volen o no recuperar la sobirania del servei que suposa el 12% del total del pressupost reusenc”. La regidora anticapitalista Marta Llorens assegura que no “entendrien que el govern rebutgi l’estalvi que suposa la internalització quan aplica retallades en àmbits diversos”.

La valoració de la CUP de l’”estudi de la brossa” que ha elaborat l’empresa consultora Iseti s’ha fet des de la seu del Departament de Medi Ambient de Reus, on la Guàrdia Civil va entrar per investigar el contracte pel qual FCC gestiona el servei de la recollida de residus i la neteja viària. Un contracte que actualment forma part de la peça 14 del cas Innova. En aquest sentit, Llorens denuncia que el servei amb la partida pressupostària més elevada de tot el pressupost de Reus “estigui en mans d’una empresa privada des de l’any 1967 que està essent investigada per corrupció” i reclama que “la sobirania del servei recaigui sobre el consistori reusenc”.

Pel que fa a l’estudi en sí, el regidor Xavier Angelergues destaca l’estalvi d’1,3 milions d’euros anuals que suposa la municipalització de la “brossa” així com el fet que els treballadors passarien a ser indefinits no fixes amb possibilitat de ser personal de l’Ajuntament a posteriori. D’altra banda, Angelergues denuncia que el govern hagi introduit a l’estudi un sèrie de “reflexions de gestió favorables a l’externalització amb més contingut polític i ideològic que no pas tècnic”. La CUP explicita que troba a faltar una valoració sobre la rigidesa que suposa tenir el servei externalizat en quant afirmen que “aquesta valoració consta a l’estudi de la consultora Iseti però no es recull en les conclusions del govern”.

D’altra banda, la CUP planteja al govern “per què es fa càrrec de la gestió de l’Hospital Sant Joan de Reus quan és una competència que no li correspon de facto i, en canvi, es tanca en banda a l’hora d’assumir la gestió d’un servei obligatori com és el de la brossa i que, a més, suposa un estalvi econòmic important?”. Els cupaires també apel·len a la Llei de Racionalització de l’Administració Local, segons la qual cal apostar per la gestió dels serveis públics més eficients que, segons la CUP, seria la internalització de la brossa tenint en compte l’estalvi econòmic que suposa. D’altra banda, lamenten que l’alcalde i el seu equip deslegitimin l’informe objectiu en qüestió i que apostin per continuar externalitzant els serveis bàsics de la ciutat malgrat la pressumpta corrupció. Opinen també que FCC pressiona el govern reusenc per evitar la internalització del servei de la “brossa”.

Des d’aquest mes de gener la CUP començarà una campanya amb paradetes i material informatiu, audiovisuals, taules d’experts i unes jornades populars per conscienciar sobre els beneficis de la internalització d’aquest servei.