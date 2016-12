Lluita institucional

La CUP fa pública la proposta per al pressupost participatiu pactat a Reus

La CUP de Reus ja ha elaborat una proposta per tal que la ciutadania participi al màxim en el debat sobre com invertir els 750.000 euros de pressupost participatiu que la Candidatura va pactar amb el govern per aquest 2017. La proposta s'entregarà la setmana que ve al govern.

La Comissió Ciutadana de la Candidatura, que ha elaborat la proposta, destaca el pes dels Consells Municipals formats per entitats, partits i associacions. En aquest sentit la CUP proposa que aquests Consells siguin vinculants a l'hora de determinar el destí d'aquests recursos públics. La setmana que ve us en donarem més detalls.

D'altra banda, la CUP durà a terme una jornada oberta el proper 20 de gener al Casal Despertaferro per debatre i recollir propostes ciutadanes vinculades a la modificació del ROM i del Reglamament de Participació, una de les reclamacions històriques de la Candidatura. Aquesta jornada s'emmarca en la segona fase del procés participatiu iniciat per la regidoria de Participació en què els partits han de presentar les seves propostes.