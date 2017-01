procés

Crits d'"independència" i estelades per rebre Sáenz de Santamaria a Reus

Regidors de la CUP de Reus han rebut aquest matí la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, amb dues banderes estelades i cridant ‘independència’ durant la inauguració de l’oficina integral de la Seguretat Social a la ciutat. L'acte ha tingut lloc abans d'una reunió de Santamaría amb el vice-president català Oriol Junqueras, on la vice-presidenta espanyola ha tornat a oposar-se a un referèndum pactat.

A l'inauguració, on també hi havia el delegat del govern espanyol, Enric Millo, i l'alcalde de Reus Carles Pellicer. Durant tot l'acte els membres de la CUP han mantingut alçades les estelades, així com dos cartells on hi deia 'Davant de l’ofensiva antidemocràtica de l’estat espanyol, sense por! Desobeïm per la independència’. Els cinc regidors de la CUP de Reus portaven ssamarretes vermelles amb el lema ‘Per fer la truita s’han de trencar els ous’ en referència al regidor vigatà Joan Coma.