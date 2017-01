inclusió

La CUP de Tàrrega proposa que s’adeqüi el Parc de Nadal per a persones amb mobilitat reduïda

A la Comissió de Cultura anual, celebrada el passat dia 17 de gener, la CUP de Tàrrega va observar que “el Parc de Nadal de Tàrrega no està preparat per acollir persones amb mobilitat reduïda, cosa que suposa una mancança important”, per això van proposar a l’equip de govern que per a les properes edicions s’estudiï la possibilitat d’adequar els accessos i els espais necessaris al pavelló municipal”. Afirmen que "tendir cap a unés una aposta clau per fer de Tàrrega una ciutat per a tots els ciutadans”.

Per la seva part, el regidor de Cultura, en nom de l’equip de govern, es va comprometre a tractar aquest tema a la Comissió d’Urbanisme, de manera conjunta amb la resta de grups municipals.

D’altra banda, en la mateixa Comissió de Cultura la formació va reivindicar com a model d’iniciativa popular el desaparegut cicle de concerts de jazz conegut amb el nom d’Atac de Jazz. Una iniciativa ciutadana d’aficionats a aquesta música que es van constituir com a associació i que van organitzar aquest cicle de concerts durant 9 anys a Tàrrega.

La formació puntualitza que a diferència del que van dir els representants de la Regidoria de Cultura durant la comissió, aquest festival no fou un esdeveniment puntual que va acabar perquè els organitzadors simplement van decidir plegar. El festival, afirmen, "es va deixar de celebrar perquè el govern de CiU els va retirar el seu suport i tres quartes parts d’una subvenció ja atorgada, després de nou edicions, celebrades entre el 2003 i el 2012, alhora que també es van reduir molt les subvencions dels festivals d’estiu FigaRock i La Terrasseta". Uns fets que, certament, foren polèmics aleshores.

Des de la CUP creuen que "l’autogestió i les iniciatives ciutadanes s’han de cuidar, valorar i fomentar, i que cal facilitar els mitjans i els espais necessaris de promoció i difusió per la seva activitat i continuïtat".