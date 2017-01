mobilitat

La CUP de Tàrrega denuncia que s’eliminen els carrils bici amb l’excusa de la velocitat 30

La CUP de Tàrrega creu que la reducció en general de la velocitat per als vehicles a motor a tota la ciutat de Tàrrega i la implantació de la zona 30 en algunes vies no és una mesura suficient per garantir la convivència entre bicicletes i automòbils.

La CUP denuncia que “amb l’excusa de la reducció de la velocitat l’Ajuntament ha esborrat alguns dels carrils bici ja existents, com és el cas del carrer Abat Escarré”. I lamenta que el fet d’eliminar aquests carrils bici s’ha fet sense consultar-ho als ciutadans, “com és habitual”, i fins i tot sense haver-ne informat. “Els usuaris s’han vist sense carril bici d’un dia per l’altre”, diuen. La formació assegura que la manca d’un espai clarament delimitat per a cada tipus de vehicle, tot i el descens de velocitat, “incrementa la indefensió dels ciclistes, que es veuen obligats a extremar l’alerta i a posar-se en perill per la inexistència d’un espai propi que no pugui ser envaït pels vehicles a motor”.

Per aquest motiu la formació torna a recordar que fa un any “els tècnics de l’Ajuntament els van informar que els carrils bici a Tàrrega no segueixen una normativa específica”, i per això insisteixen un cop més que la solució passa per “la necessitat inajornable d’un estudi integral de la mobilitat a la ciutat, tenint com a prioritat l’ús segur i accessible de les bicicletes i la seguretat dels vianants”.

Finament, manifesten que “fins que no es faci aquest estudi, de manera immediata caldria repintar els trams més necessaris i no eliminar cap carril bici, prioritzant la possibilitat d’arribar en bici als centres educatius, la zona esportiva i les zones industrials de la manera més segura i ordenada possible”.