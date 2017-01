impostos

La CUP proposa avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva a Tàrrega

La CUP de Tàrrega ha presentat una moció al Ple de gener del dia 26 per a avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva a Tàrrega. Amb els acords que planteja la moció pretenen, segons diuen, “fer que pagui més qui més té i menys qui menys té”. Per això, la moció planteja dues qüestions que consideren importants.

D’una banda, la CUP creu que cal adequar els valors cadastrals del municipi a la nova realitat, ja que fa 10 anys de la darrera revisió cadastral. La CUP considera que les tres darreres actualitzacions del Cadastre no són la solució final i, a més, denuncia que el rebut de l’impost a Tàrrega s’ha mantingut els darrers anys malgrat les rebaixes de 2014, 2015 i 2016 ja que el tipus impositiu fixat pel consistori va passar del 0,57 l’any 2013 a l’1,21 l’any 2016. Així, afirmen, “malgrat la publicitat dels governs de CiU, els rebuts de l’IBI a Tàrrega s’han mantingut en plena crisi”. Tot plegat, segons la formació independentista, és fruit del deute generat pel govern tripartit i de la mala gestió de CiU, que no fa ni ha fet prou per a la justícia social i la progressivitat fiscal. Per tot plegat, la CUP creu que cal sol·licitar una nova revisió cadastral i “acabar amb l’anomalia que suposa tenir una quota de l’IBI al màxim”. En aquest mateix sentit, proposa una mesura com l’IBI diferenciat, que es basa en poder fixar una quota més alta a la gran indústria i a les grans superfícies comercials.

D’altra banda, la CUP també proposa fer un estudi per saber quant podria suposar en els ingressos municipals apujar la quota de l’impost d’activitats econòmiques, conegut com a IAE, en el proper pressupost municipal. La CUP defensa aquesta mesura ja que des del 2003 només paguen aquest impost les empreses que facturen més d’1.000.000 d’euros i que augmentar-lo suposaria nous ingressos en les ordenances fiscals per a redistribuir posteriorment aquests diners de manera més justa i equitativa en els pressupostos. Així, per a la CUP, pagaria més qui més té, encara que reconeix que “el que calen són canvis profunds en la fiscalitat a Catalunya, acabar amb l’espoli fiscal i lluitar eficientment contra el frau i l’evasió fiscals, unes mesures fora de l’abast de l’Ajuntament”.