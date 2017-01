procés

El Pacte Nacional pel Referèndum buscarà suports internacionals a l'autodeterminació de Catalunya

Joan Ignasi Elena i la resta de membres del Comitè Executiu del Pacte Nacional pel Referèndum ha presentat avui la seva proposta de manifest en suport a un referèndum "com una eina privilegiada d'aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l'adopció final d'acords eficaços". En una conferència de premsa al Centre Excursionista de Catalunya, els membres del pacte han anunciat una campanya per buscar el suport al manifest des de Catalunya, l'estat espanyol i el món.

El portaveu del comitè executiu ha anunciat també que la propera convocatòria del Pacte Nacional pel Referèndum serà l'1 de febrer i servirà per ratificar el manifest. El text expressa que "el desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s'ha fet més evident davant el món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d'una gran majoria de la població".

El manifest demana als governs català i espanyol "superar les dificultats polítiques i els apriorismes" per pactar un referèndum vinculat que sigui reconegut per la comunitat internacional. Tot i així, no limiten la votació a un pacte, sinó que reconeixen "el Parlament de Catalunya com a institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país.", motiu pel qual donen suport a "aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per l'articulació d'aquest referèndum".

El Pacte Nacional pel Referèndum es va constituir el 23 de desembre i va servir d'apropament entre el president Carles Puigdemont i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau. “Hem insistit que el referèndum s’ha de fer amb garanties per a la ciutadania, que tothom se senti interpel·lat a participar, que s’ha de fer amb un acord amb l’Estat i amb el màxim reconeixement internacional”, va dir llavors la batllessa.