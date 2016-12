independència

Les esquerres s'organitzen per defensar el referèndum i guanyar la República Catalana

Esquerres per la Independència va presentar ahir dimecres 21 de desembre la seva nova campanya en favor del referèndum i de la República Catalana. 200 persones van omplir la sala d’actes de Cotxeres de Sants, que es va quedar petita, per escoltar a l’antropòleg, a la professora d’economia de la UBi al membre del Secretariat de l’ANC. Entre les presents, representants d’ERC, la CUP, Poble Lliure, el SEPC, l’ANC, Feministes per la Independència, Constituents per la Ruptura, Guanyem Badalona, L’Aurora, CIEMEN, Intersindical – CSC, les JERC, Procés Constituent, Sindicalistes per la independència i la República Catalana (CCOO), membres d’EUiA i d’ICV i moltes altres més entitats polítiques i socials.

Aina Delgado, membre de la plataforma, va fer un repàs de la feina feta per Esquerres per la Independència en períodes anteriors i va explicar el contingut de la campanya: mobilització, referèndum i República són els tres eixos indestriables que treballaran. Aina Delgado va deixar ben clar que la independència «ha de ser el mitjà per a construir una societat on les esquerres siguin hegemòniques» i va advertir que «que ningú s’atreveixi a fer un pas enrere en el referèndum».

L’antropòleg Manuel Delgado va assegurar que l’Estat prohibirà el referèndum i que aleshores serà el moment de sortir al carrer massivament per fer la independència. Va posar en valor la mobilització del poble dels últims anys. Va opinar que la gent que no pertanyen al món independentista també s'hi apuntaran perquè «aviat el que estarà en joc no serà la independència, serà la democràcia, i al carrer ens trobarem els de sempre». Declarat federalista, Delgado ha afirmat que aquesta "és l'opció més llunyana". També va recordar un poema de Rafael Alberti: «Catalanes, yo os saludo; Viva vuestra independencia!»

Elisenda Paluzié va defensar aferrissadament el referèndum perquè «és la via principal dels pobles independitzats», per això va demanar començar ja la campanya pel Sí. Va afirmar que «La independència és més necessària que mai si no volem que la nostra societat tingui els actuals nivells de societat», va demanar aprendre dels errors i va assegurar que «el 85% del poble català vol fer el referèndum. És una dada espectacular. I gairebé dos terceres parts diuen que anirien a votar si no fos pactat».

En el seu torn, Antonio Baños, va començar afirmant amb rotunditat que «el procés català és un procés revolucionari perquè anem determinats i segurs de la victòria». Va exposar que Catalunya ha de deixar de mirar cap «a la Meseta» i reubicar-se al món sent «una República mediterrània que fa política exterior des d’aquesta perspectiva». L’objectiu que tenim «és crear un espai nou, no dominar l’existent» va sentenciar Baños.

Esquerres per la Independència agrupa organitzacions progressistes que aposten per la independència com a eina per resoldre els problemes de Catalunya. Es va crear com a "Esquerres pel Sí Sí" per fer campanya a favor de la independència per a la consulta del 9 de novembre de 2014.