La CUP-CC escalfa motors per la campanya del referèndum

La CUP-CC ja està treballant en una campanya a favor del sí al referèndum d’autodeterminació per llençar el mes de febrer. La campanya busca una imatge senzilla i transversal que pugui arribar al màxim de població, amb una sublínia de colors que juga amb els colors de les lluites del moviments socials per defensar que la nova república ha de ser una oportunitat per construir una república millor, més lliure, més democràtica, més social, feminista, i ecologista.

Segons Quim Arrufat, portaveu del Secretariat nacional de la CUP: “Hem començat a treballar la campanya i volem llençar-la com més aviat millor per mobilitzar la població pel sí, però també per assegurar que la celebració del referèndum sigui indiscutible de totes, totes. Només la força del carrer ho farà possible: fer-lo i guanyar-lo”.

L’equip de campanya inclou experts de la CUP en molts àmbits, entre ells, especialistes que han treballat en les recents campanyes independentistes que a Catalunya han mobilitzat milions de persones. La formació de l’equip ha buscat la intel·ligència col·lectiva de l’organització, recollint l’experiència i el coneixement d’alguns dels nostres militants, simpatitzants i d’altres organitzacions properes. Més enllà de la campanya mediàtica, la CUP preveu un treball intens al carrer conjuntament amb moviments socials, organitzacions i agents polítics.