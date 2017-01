medi ambient

Arrenquen les jornades «Municipalisme contra el canvi climàtic» a Tarragona

La CUP de Tarragona organitza les jornades «Municipalisme contra el canvi climàtic», que pretenen posar sobre la taula les capacitats d’incidir en l’àmbit de conscienciació i protecció del medi ambient des d’una òptica de la gestió municipal. Justament, la primera de les jornades, que té lloc aquest divendres 27 de gener, va lligada a la celebració del dia mundial contra l’escalfament global, que s’escau el dia 28 de gener.

Segons les anticapitalistes, jornades com aquestes són necessàries especialment en un moment on la lluita contra la contaminació atmosfèrica i de defensa del territori són plenament vigents i molt necessàries, però insisteixen a reclamar que des de l’acció dels municipis també es prengui consciència en materia mediambiental, perquè una bona praxi local té importància i rellevància més enllà de les accions supragovernamentals a gran escala. En l’àmbit tarragoní això és especialment rellevant per la defensa de l’Anella Verda i el territori, afectat per plans urbanístics com el de la Budellera.

La primera de les sessions serà «Agricultura, consum i espais verds», divendres 27 de gener, a les 19 h, a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona. Amb la presència de Salvador Lladó, doctor en microbiologia ambiental i biotecnologia, i Xavi Montagut, membre de la Xarxa de Consum Solidari i Gepec-EdC.

La segona, «Mobilitat sostenible», se celebrarà a les 19 h del dimarts 31 a la mateixa sala de l’Ajuntament, i comptarà amb la participació de Sergi Saladié, diputat de la CUP-CC i doctor en geografia per la Universitat Rovira i Virgili, on també és professor associat.

La tercera i última de les sessions d’aquestes jornades duu el títol de «Gestió col·lectiva de les energies renovables», dimarts 7 de febrer, a les 19 h, al Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona. En aquesta ocasió, els ponents seran membres de la Xarxa per la Sobirania Energètica i Carles Barberà i Aleix Manonellas, membres de Som Energia.