La CUP de Tarragona persisteix en la defensa de la Budellera i d’un urbanisme sostenible

La Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona ha celebrat aquest dimecres 25 de gener de 2017 una roda de premsa per informar sobre les novetats, posicionaments i accions polítiques a l’entorn del Pla Parcial Urbanístic 24, que afecta un ampli territori de massa forestal al Llevant del terme, així com presentar públicament la moció que tornarà al Ple tarragoní de demà dijous.

Fonts de la candidatura municipalista han assegurat davant de la premsa que reiteren el seu rebuig rotund a un pla que pretén anorrear una important massa forestal consolidada i amb restes patrimonials i naturals al seu si; els arguments de la CUP passen per diversos àmbits, des de l’especulació urbanística, l’agressió al territori, les incompatibilitats polítiques de Milà o l’opacitat d’un govern local que diu promoure la transparència i participació.

Des de la CUP també s’ha destacat que continuen investigant la participació del conseller Milà i d’altres persones en tot aquest projecte. "Es tracta d’una investigació complexa i llarga, però que estem segurs que donarà el seu fruit", han assegurat.

És per això que la CUP fa una crida a qualsevol persona que tingui informacions sobre aquest tema, i que fins ara no hagi gosat aportar-les, i demanen que es posin en contacte amb el Grup Municipal, que de forma no compromesa s’hi reunirà.

La formació independentista destaca que el Cas Terres Cavades ja va deixar al descobert quina és la praxi urbanística de Tarragona, amb forts interessos econòmics i empresarials al darrere. Alhora agraeix "les múltiples aportacions de ciutadans i ciutadanes que ens han fet arribar informacions al respecte".

Sobre la moció que presentaran demà de nou al Ple, els anticapitalistes destaquen que les esmenes consisteixen fonamentalment en afegir referències legals pel que fa al fet que, d’una banda, la suspensió no generaria cap dret a indemnització als promotors i, d’altra banda, que seguint el suggeriment del secretari es canvia el terme «paralitzar» per «suspendre» la tramitació del pla urbanístic, tot i que han volgut deixar clar que la llei 39/2015 preveu la possibilitat de suspendre el termini legal per resoldre un procediment.

En relació a tot això, els consellers cupaires Martí i Estrada han explicat que el PP-24 entra en contradicció amb el principi de desenvolupament urbanístic sostenible present a tot el POUM, tant pel que fa a la construcció d’un nombre de nous habitatges desmesurat i no justificat quan a més hi ha 7.000 pisos buits a la ciutat; com per la destrucció d’una gran extensió de terreny rururbà de gran interès com a connector ecològic i la pèrdua de sòl agrari que implicarà.