Gestió pública de l'aigua

Santa Coloma de Gramenet aprova una moció de SOM Gramenet per la remunicipalització de l'aigua

Per primer cop en tota la història el Ple Municipal de Santa Coloma de Gramenet vota a favor de posar en marxa el procés cap a la remunicipalització de l'aigua a la ciutat. A proposta inicial de la Som Gramenet i sumant al PSC i ICV-EUiA ahir el Ple Municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es posicionava a favor d'establir un full de ruta per la remunicipalització de l'aigua.

La CUP PA felicita a Som Gramenet i considera que aquesta és una gran victòria col·lectiva que ara cal complementar amb passos ferms i valents per fer realitat la voluntat popular de la remunicipalització del servei d'aigua a la ciutat i a tota l'àrea metropolitana.

L’aigua és un element escàs i valuós, imprescindible per a la vida, que fins i tot va ser declarada un dret humà per l'ONU el 2010. Malgrat tot, l'aigua, avui, a casa nostra i des de ja fa dies, és bàsicament una font de negoci milionari per uns pocs. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Agbar controla el subministrament domiciliari de l'aigua mitjançant l'empresa mixta Aigües de Barcelona (Agbar 70%, Criteria –La Caixa– 15% i participada per l'AMB en un 15%). Juntament amb Aigües de Barcelona, també SOREA, filial d’Agbar participa en el repartiment de les concessions privades de la gestió de l’Aigua.

Tot i que durant aquest primer any llarg de legislatura municipal no s’han pogut constatar passos evidents, ni per part del govern metropolità, ni pel govern municipal cap a la internalització del servei de subministrament d’aigua en baixa, ara amb aquestes noves votacions és el moment de posar fil a l'agulla i fer passos reals cap al control públic de l'aigua.

La CUP Poble Actiu considerem que cal no oblidar i aprofitar que el TSJC ha dictat en primera instancia la sentència que anul·la el règim de l’empresa mixta creada a l’any 2012 pel bipartit metropolità format per PSC i CiU. Aquesta sentència facilita el procés d’internalització del servei que presta Aigües de Barcelona. Per contra, a l’estar recorreguda al Tribunal Suprem, hem de garantir passos concrets cap a la remunicipalització encara que el Tribunal Suprem accepti el recurs d’Aigües de Barcelona.

La gestió de l'aigua sota les grans corporacions ha portat a la vulneració de drets de les persones però també dels nostres ecosistemes.

Cada vegada més ciutats, regions i països decideixen remunicipalitzar els serveis, recuperant així el control públic de la gestió de l'aigua i del sanejament. Entre elles, hi destaquen ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La Paz. A Catalunya, per exemple les poblacions de Mataró, Manresa, Montornès del Vallès o Arenys de Munt han recuperat aquest servei en els darrers anys.