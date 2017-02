censura

Valtònyc declara davant l'Audiència Nacional espanyola per les seves lletres

El raper pobler Valtònyc, àlies de Josep Miguel Arenas, ha declarat avui a l'Audiència Nacional espanyola en el judici on se l'imputen injúries a la corona i enaltiment del terrorisme. El cantant mallorquí ha reiterat que qualsevol art és provocació i ha explicat que una de les cançons pel que el jutgen fou encarregada per Pablo Iglesias pel programa de 'La Tuerka'.

"Continuaré dient que els Borbons són uns mafiosos", ha afirmat Arenas a la porta del tribunal. La fiscalia demana 3 anys y 8 mesos de presó per diverses cançons. El cantant ha reconegut que a les seves cançons apareix la possibilitat d'atemptar contra polítics com ministre d’Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, o la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. La fiscalia considera que no en aquests casos no preval la llibertat d'expressió ni de creació artística.

Valtònyc ha afirmat que es tractava d'un judici ideològic. "No sabia que anomenar algú 'fill de puta' suposava quatre anys de presó", s’ha defensat. El raper ha expressat que les seves cançons no són amenaces, sinó una forma de provocar pròpia de l’art: "Ningú em pot dir a qui odiar o admirar".