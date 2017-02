comunicació

En marxa la 3a edició del 'Mapa de la censura als Països Catalans'

L’Observatori crític dels mitjans Mèdia.cat ha posat en marxa la tercera edició del 'Mapa de la censura als Països Catalans', eina col·laborativa per ubicar i visibilitzar casos de censura, pressions i limitacions a les llibertats d’expressió, premsa, artístiques o acadèmiques. El projecte, basat en Google Maps, compta amb el suport de la Fundació Catalunya Fons i el Grup de Periodistes Ramón Barnils.

El mapa s'inspira en l'Index on Censorship, projecte europeu que també recull intents de censura contra la llibertat d'expressió. Al llarg del 2016 el Mapa de la Censura ha recollit 122 denúncies, tant per l'equip de Mèdia.cat com per aportacions externes posteriorment contrastades. En tot l'any ha tingut més de 19.000 visites.

L'estudi de les dades recopilades durant tres anys ha permès observar com evoluciona la censura als Països Catalans i quines són les principals amenaces a les llibertats d'expressió, premsa i informació. La persecució judicial de la llibertat d’expressió a les xarxes socials i els menyspreu i pressions de periodistes que estaven exercint la seva feina aplega la majoria de casos. També hi ha denúncies, més minoritàries, d'amenaces i agressions físiques, sobretot per part de l'extrema dreta, però també policies i manifestants.

L'editor del mapa i de Mèdia.cat, Joan Canela, remarca que moltes de les pressions a periodistes “es produeixen en el clos tancat dels despatxos de les redaccions o via trucades telefòniques que no deixen cap rastre”.