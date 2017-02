Llibertat.cat

Alternativa per Pollença amb Valtonyc

Aquest dimecres el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtonyc, serà jutjat a l'Audiència Nacional de Madrid a les 10.00 hores. Acusat de «injuries a la corona» i «enaltiment del terrorisme» per lletres de les seves cançons, segons informa dBalears

Des d'Alternativa Per Pollença també han volgut fer pública la seva solidaritat amb el cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas i que entenen com «un atac a un dret tan fonamental com és el de la llibertat d'expressió». Per això, des d'Alternativa per Pollença han signat el manifest en solidaritat amb Valtonyc i en defensa de la Llibertat d'expressió.

Des d'Alternativa expliquen que entenen que l'art, expressat en qualsevol de les seves formes no pot ser limitat i ha de poder expressar-se lliurement. «La llibertat d'expressió és un dret fonamental que recull la Declaració Universal dels Drets Humans, i que a l'estat espanyol està sent vulnerat de forma intensa els darrers anys com ha estat denunciat per organitzacions com Amnistia Internacional, al seu darrer informe anual, o el Relator Especial de Nacions Unides per a la llibertat d'expressió» han lamentat.

Així mateix, des de l'agrupació han recordat que més de 20 artistes han estat jutjats a l'Audiència Nacional, entre els quals el cas recent dels dos titellaires de Madrid o del cantant de Def Con Dos César Strawberry.