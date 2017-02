Badalona

Pot Comú allarga el termini per presentar projectes fins el 28 de febrer

Les entitats, associacions, particulars i moviments de Badalona tenenper presentar la proposta de projecte social a Pot Comú. Després que diferents col·lectius ho hagin demanat, la Comissió de Pot Comú ha decidit canviar la data límit per presentar els projectes. Elfinalitza el termini.La iniciativa de Pot Comú repartirà 30.000 € entre els projectes finalistes procedents de l'excedent de sou dels regidors i regidores de Guanyem Badalona en Comú.Un cop acabi el termini per presentar els projectes socials, hi haurà una segona fase on es revisarà que tots els projectes hagin presentat la documentació que es demana. Posteriorment el jurat de Pot Comú puntuarà els diferents projectes segonsque estan publicades al web de Pot Comú.