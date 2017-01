pobresa energètica

El govern de Badalona amenaça amb no pagar la llum per pressionar les elèctriques

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha explicat avui en roda de premsa que el Govern municipal pondera deixar de pagar les factures a les companyies elèctriques per pressionar-les i aconseguir que deixin de tallar la llum als qui no poden abonar-la. Des de fa setmanes s’estan produint talls en diferents punts de la ciutat que estan afectant a una important quantitat de llars de la ciutat.

Dolors Sabater ha dit que en els contactes mantinguts “al principi el treball era col·laboratiu i es van posar diferents solucions tècniques damunt la taula per garantir el subministrament elèctric sense talls però aquestes no s’acaben d’aplicar”. “Estem passant una onada de fred – ha afegit Sabater- sense que la companyia hagi posat solució i els veïns i les veïnes segueixen patint talls, cosa que és intolerable” ha afirmat l’alcaldessa. És per això que, segons ha explicat, l'Ajuntament "entra en una fase de revisió de contractes" i de "plantejar-se deixar de pagar les factures" atès que no pot "sostenir més aquesta situació".

L'alcaldessa ha dit que el treball col·laboratiu amb les empreses "no ha donat fruits" i ha conclòs que “les companyies han de resoldre la situació i exigim que compleixin amb la seva obligació. Esperem poder reunir-nos amb els màxims directius de l’empresa per la gravetat del problema i establir uns acords i un calendari. Estem al costat dels veïns i seguim dia a dia en el territori el problema”.