Xenofòbia

La regidora de Badalona Fátima Taleb denuncia els atacs racistes que ha patit recentment

La regidora per Guanyem Badalona en Comú Fátima Taleb ha denunciat els atacs racistes que ha patit recentment, a través d'un escrit.

Taleb, que és mediadora comunitària, llicenciada en lletres modernes. Regidora de Participació i Convivència i regidora del Districte 6 de Badalona, explica que aquesta setmana ha viscut dos episodis de racisme en persona. Segons explica, dilluns passat a primera hora del matí Wmentre caminava cap a la parada d’autobús per anar a complir amb el meu deure com a regidora, un home de manera brusca em va insultar, em va escopir i va marxar sense que tingués temps de reaccionar.W

Dies després, dijous, es va tornar a repetit l'episodi d'insults: "una jove la va insultar de manera agressiva, a la qual cosa es van unir familiars seus i persones alienes que passaven pel carrer pensant que tenien dret a insultar-me i jo, el deure de callar, simplement per ser diferent i ser musulmana. Sóc conscient que aquests atacs es deuen al fet que sóc membre destacada i visible d’una comunitat minoritària de Badalona."

La regidora badalonina es manté ferma en el compromís de fer front als actes de xenofòbia, i a l'escrit recorda que "tornaré a denunciar aquests actes, racistes, xenòfobs, islamòfobs, que molta gent pateix cada dia en silenci, veïns i veïnes musulmanes i d’altres col·lectius minoritaris d’origen estranger i gitano. Actes, fruit de la política del senyor Albiol del Partit Popular, que es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l’odi i a dividir la ciutadania, vinculant els problemes com la pobresa, l’atur i la falta de seguretat a l’arribada de persones de procedència estrangera o fins i tot vinculant el terrorisme a l’Islam."

Resposta a la xarxa: solidaritat i i una barrera al racisme

En pocs minuts la xarxa ha donat múltimes mostres de soliratitat amb Tátima Taleb, entre les quals del seu àmbit més propers de Badalona (CUP, Badalona en Comú Podem, etc.). Al suport a la regidora de Badalona s'hi han afegit noms com Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, i per descomptat Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona. Altres noms de l'entorn de Barcelona en Comú, Podem, Som Gramanet, i nombrosos nuclis de la CUP han mostrat el seu suport a la regidora de Badalona.

D'aquestes mostres de solidaritat, amb el hastag #TotesSomFatima en destaquem la d'Oriol Amorós, Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania per ERC:

També ha mostrat el suport amb Taleb l'exdiputat per la CUP al Parlament de la CAC Quim Arrufat; o l'alcalde de Cerdanyola del Vallès per Compromís-CUP, Carles Escolà.

Tot el suport a una de les dones més valentes del país, la regidora Fàtima Taleb de Badalona #TotessomFatima pic.twitter.com/BP0xcAVHsO

— Quim Arrufat (@quimarrufat) 30 de gener de 2017