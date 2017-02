educació

La CUP insta al PDeCAT i ERC a rebutjar la presència de l'exèrcit a l'Espai de l'Estudiant de Valls

La CUP de Valls i el Grup Polític de la CUP a la Diputació de Tarragona han fet aquest matí una roda de premsa davant la Sala Kursaal de Valls, on els propers dies 9 i 10 de març es celebrarà el 17è Espai de l'Estudiant, organitzat pel Consorci Prouniversitari Alt Camp i Conca de Barberà, amb el lideratge de l'Institut d'Estudis Vallencs.

Un any més, l'esquerra independentista ha denunciat la presència de l'exèrcit espanyol en l'esdeveniment, que visiten estudiants de totes les comarques del Camp per orientar la seva carrera acadèmica i/o professional. Enguany ho fa en el marc de la Plataforma Desmilitarizem l'Educació, que agrupa diferents entitats i sindicats de l'ensenyament a les comarques del Camp, i que ha fet arribar la reivindicació als diversos centres d'ensenyament secundari i als propis organitzadors de l'Espai.

La demanda té l'aval del Parlament,que va aprovar la moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya. El text diu que cal “evitar la presència de l'exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals”, especificant l'Espai de l'Estudiant de Valls, entre d'altres que s'organitzen arreu del país.

Per aquest motiu, les regidores de la CUP de Valls Jordi Robert i Paloma Vicente, han demanat en la roda de premsa d'avui coherència al PDeCAT i a ERC, tant a Valls com a la resta del territori, per tal d'impulsar l'acord parlamentari a les nostres comarques. Una tasca, que a nivell local, ja porten temps treballant i, que sembla, que poc a poc hi ha un principi d'acord amb aquestes forces polítiques i la pròpia organitzadora de l'esdeveniment per posar-hi solució, segons ha avançat Robert.

Per la CUP, els partits polítics que aposten per la construcció d'una nova República Catalana, haurien de ser conseqüents amb aquest acord parlamentari per dos motius principalment. En primer lloc, perquè l'exèrcit espanyol és la principal força de coacció i antidemocràtica de l'Estat. En aquest sentit, el diputat provincial de la CUP Edgar Fernández, ha recordat que justament en un dia com avui de fa trenta-sis anys, “l'exèrcit espanyol treia els tancs als carrers dels Països Catalans i realitzava un cop d'estat aparentment fallit, però que a dia d'avui encara en patim les seves conseqüències”.

I, per altra banda, Fernández també ha destacat que l'exèrcit espanyol “no es pot contemplar com la destinació professional o educativa per al nostre jovent”, i ha plantejat que davant d'un procés constituent caldria apostar clarament per un “model d'ensenyament que no separi als alumnes per sexe, de caràcter democràtic i antimilitarista, i que plantegi quin model socioproductiu i educatiu volem construir en la nova República Catalana”.

Per últim, Edgar Fernández, ha explicat que demà al Ple de la Diputació de Tarragona, també portarà a debat aquesta problemàtica esperant comptar amb els suport d'ERC i el PDeCAT, i destacant la importància d'aquest acord, tenint en compte que, així com també hi participa físicament amb un estand on difón els ensenyaments artístics que desenvolupa a Tarragona, Reus, Tortosa i també a la capital de l'Alt Camp.