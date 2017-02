Concentració a València per commemorar el 5è aniversari de la "Primavera Valenciana"

Primavera Valenciana

16 de febrer a l'Institut Lluís Vives a 14h. Es comptarà amb la participació d'una representació dels sindicats d'estudiants i d'una de les advocades de la Primavera Valencina. Així com també de les actuacions musicals de l'Estrela Roja de Benimaclet i

Pau Alabajos





El proper dijous, l'Institut Lluís Vives acollirà un acte per commemorar el cinqué aniversari de la Primavera Valenciana, un fet de transcendència internacional.

Per a les més de 25 organitzacions que han consensuat aquest acte, no es tracta d'un aniversari més, a hores d'ara s'han incorporat noves generacions d'estudiants tant a l'ensenyament mitjà, com a les universitats, aquestes necessiten recordar i donar-los a conéixer el que va significar aquella primavera del 2012, jornades d'infàmia per part del govern de l'estat, en mans del PP i alhora una contestació i de lluita, d'esperança per l'exemplar reacció dels i les estudiants i el conjunt de la societat Valenciana.

Pocs anys després, com a reacció del govern del PP, davant de tanta protesta organitzada i també espontànies, crea la llei Mordassa, per dotar-se de lleis encara més restrictives i sancionadores que ens està retrotraient a postures dictatorials, conegudes en èpoques anteriors.

Al'acte, que comptarà amb diverses intervencions i actuacions musicals, es lliurarà un comunicat consensuat per més de 25 organitzacions: Acontracorrent, BEA, SEPC, FEU, COS, Intersindical Valenciana, CGT, València en Comú, Poble Lliure, Obrim Fronteres, PCPV, Estrela Roja de Benimaclet, Plataforma per un nou model energètic (Px1NME), Plataforma pel Dret de Decidir del País Valencià, 15M.MASSANASSA, 15M València en peu-Global Nuit, EntrePobles, ATTAC-PV , Iaios flautas, Pah València, Eupv,, Escola Valenciana,, ERPV, JERPV, Ecologistes en Acció, Compromís, Assemblea per les Llibertats i contra la Repressió-València sense Mordassa