llengua

‘Mortdent’ guanya el premi al millor curtmetratge en català de la Plataforma per la Llengua

?Mortdent? millor curtmetratge en català. (Foto: Plataforma per la Llengua)

La Plataforma per la Llengua va patrocinar, un any més, el Premi al Millor Curtmetratge en Català del concurs Lendemà, en una gala que es va celebrar dimarts 21 al vespre al Centre Cultural La Bòbila de l'Hospitalet de Llobregat. El premi va ser per a 'Mortdent'. Enguany s'ha dotat amb una quantitat de 200 €, a més de l'exhibició del curtmetratge guanyador a la secció de Texas Curts que es fa cada dijous als Cinemes Texas de Barcelona, amb la presentació de les directores del curt.

Lendemà és un concurs exprés de curtmetratges, obert a tot el públic, on els participants han de produir una peça audiovisual acomplint dues premisses en un termini màxim de 72 hores. El concurs, organitzat per estudiants de l'escola d'audiovisuals EMAV, pretén difondre la producció audiovisual i incentivar la creativitat artística i tècnica de totes les persones interessades en la creació cinematogràfica.

El nombre de participants que presentaven curtmetratges en català en aquesta 13ª edició va tornar a augmentar en passar del 25% de l'any anterior a un 44% de curtmetratges en català (enguany va haver-hi un total de 18 curtmetratges, 8 d'ells en català). Dels 6 finalistes que va escollir el jurat de Lendemà, 5 curtmetratges van ser rodats en llengua catalana: 'Mortdent', 'Mati qui pugui', 'Bad Carme', 'El cos' i '237'. Aquesta és la quarta edició en què la Plataforma per la Llengua ha col·laborat patrocinant el premi al millor rodatge fet en català, enguany també amb el suport dels Cinemes Texas.