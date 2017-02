llengua

La Plataforma per la Llengua farà una gran mobilització per connectar amb els drets lingüístics de la futura República Catalana

Crida a entitats, sindicats i partits polítics a donar el seu suport a aquest acte que tindrà lloc el 22 d’abril

La Plataforma per la Llengua prepara pel vespre del dissabte 22 d’abril una mobilització a Barcelona per escenificar la connexió amb els drets lingüístics de la futura República Catalana. L’ONG del català vol denunciar el fet que, dins l’Estat espanyol, els ciutadans no tenen garantits els drets lingüístics. L’acció servirà per exhibir el compromís de la Plataforma per la Llengua amb la construcció d’una República Catalana que ha de ser lingüísticament inclusiva. Per això, durant aquest esdeveniment es desconnectarà simbòlicament del marc jurídic espanyol que ha servit per donar via lliure a la imposició del castellà sense respectar l’estatus de la resta de llengües.

A pocs mesos del referèndum que ha de permetre que la ciutadania de Catalunya voti lliurement el seu futur polític, l’ONG del català deixarà clar que el gran objectiu per al nou estat serà que el català faci d’eix vertebrador i de nexe entre les més de 300 llengües que es parlen al nostre país i que signifiquen una gran riquesa cultural i lingüística, un fet que l’Estat espanyol mai ha valorat i sempre ha intentat minimitzar. Per tot plegat, comptem amb un gran nombre de persones d’orígens molt diversos, que faran palès que els nouvinguts són acollits a Catalunya amb plena naturalitat i respecte cap a les seves llengües d’origen.

La Plataforma per la Llengua fa una crida perquè les entitats culturals i socials, així com els sindicats i els partits polítics de tot el país, se sumin a aquesta convocatòria i hi participin, de manera que esdevingui un gran èxit d’assistència.