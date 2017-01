llengua

La Plataforma per la Llengua i FGC incentiven a practicar el català al Tren de la llengua

La Plataforma per la Llengua i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han presentat un programa pilot per crear parelles lingüístiques als trens perquè els viatgers aprofitin l’estona del trajecte per fer d’aprenents i d’ensenyants de català. Amb aquesta proposta, les dues institucions volen promoure que es pugui aprendre la llengua pròpia de manera informal i en un moment quotidià del dia com és el trajecte en tren en els desplaçaments regulars de les línies del Baix Llobregat i del Vallès.

La iniciativa El Tren de la llengua, que és el nom de la campanya, consisteix en una adaptació del programa de Voluntariat per la llengua, que des de fa 14 anys impulsa el Consorci per a la Normalització Lingüística, amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua des de fa 10 anys. D’aquesta manera, persones voluntàries catalanoparlants faciliten l’aprenentatge del català a les persones que estan aprenent català en un ambient distès com, per exemple, fent un cafè o conversant en un tren.

L'objectiu del programa del Voluntariat per la llengua és facilitar a totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i que es volen llançar a parlar-lo, que el puguin practicar en un context real i relaxat perquè guanyin més confiança i fluïdesa.

Les persones que vulguin participar en aquest projecte, sigui per aprendre o sigui per ensenyar català, han de contactar amb la Plataforma per la Llengua per registrar-se al voluntariat lingüístic, de manera totalment gratuïta. El programa disposa d’una imatge gràfica que es difondrà en els cotxes dels trens de les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès, les dues que s’inclouen en el projecte. En aquest cas, tant els aprenents com els ensenyants portaran un distintiu i tindran un carnet del programa que permetrà obtenir descomptes en diversos equipaments culturals i establiments de tot Catalunya. Un cop finalitzi la prova pilot, es valorarà la possibilitat de mantenir aquesta iniciativa i implantar-la de forma regular. Els participants d’aquest programa, a més, podran gaudir d’un cafè gratuït a la cafeteria de l’estació gràcies a la col·laboració de Café Café, que disposa de cafeteries en set estacions de la xarxa.

El president d‘FGC, Enric Ticó, i la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, han presentat el programa aquest matí en un acte celebrat a l’estació de Pl. Espanya de Ferrocarrils. Plana ha valorat aquesta iniciativa com “una manera innovadora, còmoda i amena de practicar la llengua catalana durant un viatge en tren” perquè “els mitjans de transport també són espais on desenvolupar habilitats socials”. De la seva banda, Enric Ticó ha destacat que "FGC sempre ha estat compromesa amb la cultura del país i estem satisfets de poder oferir als viatgers aquest valor afegit”.

La Plataforma per la Llengua és l’entitat que més parelles lingüístiques dinamitza a Barcelona

Durant l’any 2016, a la ciutat de Barcelona es van fer 2.030 parelles lingüístiques, segons dades del Consorci per a la Normalització Lingüística. De les 12 entitats que fan parelles lingüístiques a la capital catalana, la Plataforma per la Llengua és la que durant l'any 2016 en va dinamitzar més. L’ONG del català va convocar més de 100 persones i va formar 89 parelles lingüístiques entre les juvenils (entre 16 i 30 anys) i les de més grans de 30 anys: són 67 parelles noves, 14 repeticions de l'any en curs i 8 repeticions de parelles del 2015.

El perfil del voluntari és molt heterogeni: són persones d'entre vint i setanta anys, amb una destacada presència de dones ensenyants, mentre que la major part d'aprenents són dones de diferent edats i orígens. La majoria són del Pakistan i d'Amèrica Llatina (Argentina, Equador, Perú, etc.), però també n'hi ha de Filipines, de l'Índia, de la Xina, del Marroc o de Gàmbia; i d'Europa, com és el cas de França i Itàlia.

A més, l’any passat la Plataforma per la Llengua va crear 12 tertúlies lingüístiques en català amb persones de diferents orígens, entre les quals destaquen especialment les dones castellanoparlants més grans de 60 anys. Les tertúlies són parelles lingüístiques però en petit grup.