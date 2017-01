La Plataforma per la Llengua denuncia una discriminació en un centre de salut de Castelló de la Ribera

La Plataforma per la Llengua ha rebut la queixa, per discriminació lingüística, de Maria José Doménech, una pacient que assegura que va ser increpada per parlar en valencià en un centre de salut de la Generalitat Valenciana de la població de Castelló de la Ribera Ribera Alta).

Segons l'afectada, el passat 13 de gener va adreçar-se a una infermera del centre, que li va respondre que «no entenia el valencià», la va afrontar sobre l'obligació de saber castellà i, seguidament, va manifestar prejudicis lingüístics d'odi al valencià, impropis d'una treballadora del sector públic de la Generalitat Valenciana.

El portaveu de Plataforma per la Llengua, Manuel Carceller, ha declarat que "negar l'atenció sanitària a un ciutadà per parlar el valencià és un cas de discriminació que va en contra de la legalitat de l'Estatut d'Autonomia valencià, de l'article 2 de la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV) i fins i tot de l'article 14 de la Constitució espanyola». El valencià és llengua pròpia al territori de la Comunitat Valenciana, i tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb instàncies públiques.

La Plataforma per la Llengua ha demanat a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana que inste la direcció del Centre de Salut de Castelló de la Ribera (València) a retirar aquesta infermera del servei d'atenció sanitària, per incomplir les seues obligacions professionals i per prejudicis ideològics, en l'atenció sanitària al centre de salut.

Manuel Carceller també ha assegurat que «la discriminació en l'atenció sanitària a un pacient, pel fet de parlar valencià, és un cas gravíssim d'incompliment de les obligacions d'aquesta professional sanitària». El portaveu de l'ONG del català ha recordat l'obligació professional de complir el Codi internacional d'ètica mèdica, aprovat el 1949 a Londres i actualitzat el 2006, i la «Declaració de Ginebra», aprovada per l'Associació Mèdica Mundial el 1948 i actualitzada el 2005. Es tracta dels compromisos de la professió sanitària de no permetre que consideracions ideològiques s'interposen en els deures d'atendre un pacient.