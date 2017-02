independència

'Drassanes' crida a resistir la repressió de l'Estat espanyol

"El judici del 9-N és el punt de partida d’una confrontació creixent entre la visió repressiva del govern de l’estat i la referendària del govern de la Generalitat i de la majoria parlamentària de Catalunya". Aquesta és part de la diagnosi de la realitat que fa 'Drassanes per la República', organització hereu l'antic 'Col·lectiu Drassanes'. En un comunicat difòs al seu lloc web, l'associació ha ofert el seu punt de vista sobre el procés sobiranista i ha apostat per "convertir el moviment independentista que hem construït en un sòlid bloc resistent a la repressió de l'estat".

'Drassanes per la República' titlla d'aberració el fet de considerar actes de delicte sediciós fets legítimament democràtics, com la consulta del 9N. Denuncia que l'estratègia de l'estat ha estat buscar discrepàncies dins del moviment independentista. En aquest sentit, considera que l'aprovació de la CUP-CC als pressupostos "ha dissipat la possibilitat d’una convocatòria d’eleccions anticipades i la consegüent i més que possible dispersió de les forces sobiranistes en un retorn a la lògica autonomista un cop fora dels marges del full de ruta que comparteixen".

El fracàs de l'estratègia de divisió ha fet "passar de ple a la intensificació d’una ofensiva repressiva", diu el col·lectiu. És per això que 'Drassanes per la República' demana al moviment independentista convertir-se en "un sòlid bloc resistent". D'una banda, es dirigeix als demòcrates a comprometre’s en el referèndum i garantir-hi la màxima participació per veure-hi el clar reflex de la societat catalana. De l'altra, demana als independentistes engegar una estratègia unitària que no oblidi la mobilització al carrer, "el rerefons imprescindible per mostrar-nos i mostrar al món que aspirem a la república".

El comunicat acaba amb un to èpic, cridant a la mobilització permanent i a incorporar al moviment totes les persones favorables a la República catalana.