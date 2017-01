educació

SOM Gramenet dóna suport a les Vagues d'Ensenyament convocades els propers dies

SOM Gramenet ha manifestat el seu suport a la vaga de treballadores i treballadors de l'ensenyament públic. Les vagues, convocades pel 18 de gener i el 9 de febrer, coincideixen amb el debat d'esmenes parcials de l'àrea d'educació als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i posteriorment amb la votació dels comptes de la Generalitat.

Aquestes convocatòries de vaga pretenen incidir en els propers pressupostos i que en aquests es comencin a revertir les retallades en l'educació pública, incloent el retorn a l’horari lectiu de 18 hores a secundària i 23 a primària, que les substitucions de tot el personal tinguin lloc des del primer dia i des de l’1 de setembre, la reducció de 2 hores lectives als majors de 55, el cobrament del juliol del personal substitut i la retirada l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició de perfils de llocs de treball específics. Tambés es demana que no hi hagi cap tancament d’aules a l’ensenyament públic, es redueixin les ràtios d'alumnes i que l'oferta pública sigui suficient de manera que es garanteixi l’estabilitat del personal interí per reduir l’actual inacceptable taxa d’interinitat.

SOM Gramenet enten les dues vagues com un cicle de mobilització i lluita contra les retallades i en defensa dels serveis públics, en aquest cas de l’ensenyament. Per aquest motiu criden a participar de les diferents mobilitzacions que es convoquin, així com a participar al conjunt de la comunitat educativa de Santa Coloma a l’Assemblea Groga Gramenet per tal d’enfortir la lluita i fer que les vagues siguin un èxit.