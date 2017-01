educació

La CUP Tarragona proposa garantir la universalitat de les llars d’infants des de la gestió pública

La CUP de Tarragona presentarà una moció al proper Ple municipal, que tindrà lloc el dijous 26 al matí, on defensarà l’accés universal a l’educació infantil (de 0 a 3 anys) i que la totalitat de les llars d’infants de la ciutat es gestionin de forma pública.

D’aquesta manera, la candidatura municipalista pretén incidir en una etapa de l’escolarització determinant per a l’aprenentatge dels infants i que, segons recull un informe del Síndic de Greuges de Catalunya, pot reduir el biaix educatiu que hi pot haver entre infants de famílies amb diferències socioeconòmiques: «Diversos treballs posen de manifest que els infants de famílies de classes treballadores, de mitjana, obtenen pitjors resultats acadèmics i abandonen abans el sistema educatiu que els infants de famílies de classes mitjanes professionals, i que les desigualtats es redueixen entre els infants que han estat escolaritzats de forma primerenca».

Per això, la formació anticapitalista recorda que ja va presentar «[…] una moció per tal de defensar la ILP d’Educació, que precisament incloïa l’educació de zero a tres anys dins de l’educació obligatòria, ja que pensem que ha de ser la Generalitat qui es faci càrrec d’aquest període i que, alhora, la gestió dels centres sigui totalment pública i l’educació sigui universal».

També per aquest motiu la CUP defensarà la gestió pública en aquest Ple, tal com ha fet en anteriors ocasions i en el mateix sentit que es desenvoluparà un debat entre organitzacions sindicals per tal que es debati a l’entorn de la gestió pública dels serveis municipals.