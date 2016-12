patrimoni

El Moviment Franjolí per la Llengua a favor del manteniment de les obres de Sixena a Catalunya

El Moviment Franjolí per la Llengua ha volgut presentar un document on argumenta la seua posició en el conegut com "conflicte de l'art de Sixena". El text, format per un petit preàmbul, cinc punts d'argumentació i una conclusió, exposa la voluntat de què les obres romanguen al Museu de Lleida i al MNAC "com un vestigi més dels lligams culturals, socials i econòmics" que encara uneixen els territoris limítrofs de la Franja amb Catalunya.

El conflicte entre Aragó i Catalunya per les obres de Sixena ha agafat una forta volada els darrers mesos per culpa de les repetides sentències judicials sobre el cas. Tot i així, el Moviment Franjolí creu que les evidències històriques, artístiques i polítiques que tenen relació amb les obres afavoreixen que sigue a Catalunya on han de ser exposades.

Trenta-cinc personalitats dels Països Catalans ja s'han adherit al manifest

La publicació del comunicat en suport als museus catalans que han conservat les obres durant més de 20 anys ve acompanyada d'una àmplia llista de signants d'arreu dels Països Catalans. Entre les persones que hi han donat suport, destaquen les representants de Ponent per la importància que tenen les obres per al Museu de Lleida. Els diputats de la CUP Mireia Boya i Albert Botran, així com els regidors de la Paeria Francesc Gabarrell i Pau Juvillà (Crida-CUP Lleida) o el grup sencer de Convergència i Unió a l'Ajuntament lleidatà, formen part del primer gruix de signants. Els historiadors de la Franja Carles Barrull també han donat suport al text, igual que els membres del Casal Jaume I de Fraga Marta Canales, presidenta, o Francesc Ricart.