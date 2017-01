Català a l'esport

La Plataforma per la Llengua i el Centre Esportiu Europa s’uneixen per fer equip amb el català

La Plataforma per la Llengua i el Club Esportiu Europa han unit forces per fomentar el català com a llengua d’ús vehicular al camp de futbol per part dels entrenadors i jugadors del club. L’objectiu d’aquesta col·laboració és que els joves desenvolupin les seves activitats de lleure en llengua catalana i, per tant, facilitar-los que els contextos vivencials on es desenvolupen aquestes activitats es vehiculin en català.

Des d’aquest dimarts, els més de 120 entrenadors del CE Europa participaran en un Taller de sensibilització i gestió lingüística, de sis hores de durada, que els permetrà reflexionar sobre les actituds i els hàbits lingüístics i els facilitarà arguments per reforçar l’ús del català. Es tracta de formacions dinàmiques i participatives pensades per a les organitzacions i empreses que volen incorporar la gestió lingüística com a element de valor per als seus membres.

La voluntat és que els tècnics siguin conscients de la importància i dels valors associats al fet d’utilitzar una llengua o una altra en cada situació de comunicació. Dins d’aquest taller, l’ONG del català farà un acompanyament al terreny de joc, a mode de coaching, per assessorar els entrenadors en els dubtes que se’ls plantegin. Està previst que aquest taller teòric i pràctic duri uns tres mesos.

A més, la Plataforma per la Llengua facilitarà una guia formativa que pugui ser útil per al dia a dia del cos tècnic, dels jugadors i de les seves famílies i que també ho sigui a l’hora d’acollir les noves incorporacions que tingui el club.

El CE Europa ha destacat sempre per tenir un compromís històric amb el territori català i la seva llengua. La cartelleria, web i comunicacions del club es realitzen sempre en català, llengua que ha d’anar de la mà de la cultura i de l’esport.

Aquesta és la primera formació d’aquestes característiques que es fa en un club esportiu. Des de l’Europa i la Plataforma per la Llengua s’espera que aquest acord pugui animar altres equips modestos catalans a sumar-se al projecte.

Durant la presentació del projecte, el president en funcions del CE Europa, Arturo Ramírez, ha manifestat que “aquesta acció demostra el compromís del club amb la llengua del nostre país” que ha estat una eina “a través de la qual hem incorporat a la nostra societat a persones que venien d’altres indrets”. Per Ramírez, “la llengua i el futbol són eines d’integració de cohesió social”.

Mar Forcada, membre de l’executiva de la Plataforma per la Llengua, ha detallat que l’objectiu d’aquest projecte és que el cos tècnic “entengui la responsabilitat que tenen els usos lingüístics en la formació i en la transmissió de valors als nois i noies” tenint en compte que “la llengua és la principal eina de cohesió de la nostra societat”. Forcada ha agraït a l’entitat de Gràcia la seva col·laboració per ser el primer club on es fa aquesta acció que ha de permetre “facilitar-los que puguin fer les seves activitats en català amb total normalitat”.

Escapulats, fem equip en català!

A banda dels Tallers de sensibilització i gestió lingüística, l’acord entre les dues entitats inclou que la Plataforma per la Llengua estarà present a l’estadi del Nou Sardenya. El camp lluirà tres tanques amb el lema ‘Escapulats, fem equip en català!’, amb la intenció que tot el públic prengui consciència de l’ús de la llengua pròpia i vegi el compromís del club de Gràcia amb el català.