Territori

La CUP Tarragona vol que la construcció d’obra nova serveixi per garantir el dret a l’habitatge

Després que es fessin públiques les modificacions previstes per al Pla Parcial de la Budellera, en base a l’informe emès pel Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona, la CUP ja va manifestar que continuava mantenint la seva “total oposició” a aquest planejament. Ara bé, per a la consellera cupaire“és del tot inacceptable que l’alcaldejustifiqui el desplegament del PPU24 amb l’afany de recaptar impostos en concepte d’IBI i gestió de residus. L’habitatge ha de ser un dret, no una mercaderia”.

Les anticapitalistes recorden que aquesta “nova ofensiva de totxo i ciment, digna dels millors dies de la bombolla immobiliària és inacceptable en una ciutat que es calcula que té més de 15.000 pisos buits segons el Pla Local d’Habitatge de Tarragona 2012-2018”.

Les cupaires conviden l’Alcalde a “fer un acte de valentia i estudiar d’una vegada per totes i seriosament la possibilitat de municipalitzar serveis, si veritablement volen «equilibrar els comptes»”. En aquest sentit, emplacen Ballesteros i el seu equip de govern a enfortir les arques municipals mitjançant la internalització de serveis, “ja que aquesta fórmula elimina el benefici industrial, permet una millor fiscalització i, per tant, un considerable estalvi econòmic per les arques públiques”. Per exemple, posen un cop més sobre la taula la despesa en la recollida de residus, que suposen més de 20 M€ anuals i que a la ciutat veïna de Reus és un 50% inferior a la tarragonina, amb la mateixa empresa (FCC).

Igualment, els cupaires també reclamen una progressivitat en els impostos per tal que “qui més té, més pagui”, i apunten novament que “cal exigir que l’Església tributi sense cap excepció i es gravi amb un IRPF corresponent les persones amb grans patrimonis” en paraules del conseller Jordi Martí.

Per últim, la CUP de Tarragona aprofita per denunciar que Ballesteros “va mentir novament a la ciutadania de Tarragona en la seva compareixença davant dels mitjans”, quan va afirmar que la comissió territorial d’urbanisme havia suggerit canvis i que ells de bon grat els havien acceptat. Segons els independentistes “ha de quedar clar que l’informe emès per la Generalitat de Catalunya és vinculant i que, en conseqüència, el Govern local s’ha limitat a assumir les esmenes que se’n desprenen”.