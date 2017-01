territori

La CUP Tarragona exigeix a Ballesteros transparència i diàleg pel Pla de la Budellera

La Candidatura d’Unitat Popular, tot i la seva sorpresa davant de la notícia que el Pla Parcial de la Budellera s’esmenarà i es reformularà, en fa un balanç positiu perquè ho considera una victòria de la mobilització ciutadana, així com també de l’activitat de diverses entitats i forces polítiques que l’han posat en dubte.

Ara bé, respecte aquesta nova proposta, la consellera de la CUP Laia Estrada exigeix a Ballesteros “que compleixi amb les seves declaracions públiques, fetes al gener d’enguany”, i l’emplaça a “crear una mesa de diàleg amb les diverses associacions veïnals i entitats ecologistes”.

Malgrat que la formació municipalista és plenament contrària al PPU24 perquè atempta contra els principis de desenvolupament urbanístic sostenible, valora de forma especialment positiva que es reconegui que Josep Maria Milà, conseller d’urbanisme, no pot participar, tal com ja havia fet anteriorment, en un procés en el qual ja havia estat implicat mitjançant el seu despatx privat i que havia propiciat un intens debat polític.

Tanmateix, els anticapitalistes critiquen el fet que no se’ls hagi traslladat cap tipus d’informació formal sobre aquestes modificacions (que han hagut de conèixer per la premsa) ni en la Junta de Portaveus ―de dimecres al matí―, ni durant el Consell Plenari d’ahir dijous, en el qual justament la CUP mitjançant una moció reclamava que el Consistori desistís de desenvolupar el pla de la Budellera, on el PSC va limitar-se a dir que era una moció nul·la de ple dret.

Finalment, la CUP persistirà a exposar públicament les contradiccions que implica destruir una zona verda consolidada per construir obra nova mentre al terme municipal hi ha entre 15.000 i 18.000 habitatges buits segons el Pla Local d’Habitatge. Els anticapitalistes denuncien que es justifiqui la construcció de nous pisos amb el pretext que cal recaptar més impostos mitjançant l’IBI en lloc de promoure la construcció per tal de pal·liar les mancances habitacionals. Si la ciutat necessita més diners, “fem que l’Església tributi el que li pertoca, i apliquem impostos progressius a qui més pot pagar”, afirma l’altre conseller cupaire Jordi Martí i Font.