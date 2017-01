Simbologia franquista

La CUP Tarragona demana la retirada de tots els símbols franquistes que encara queden a la ciutat

La CUP de Tarragona defensarà al proper consell plenari una moció per tal que l’Ajuntament de Tarragona insti l’Autoritat Portuària a complir la Llei de Memòria Històrica en referència a l’exhibició de simbologia franquista

La candidatura anticapitalista ha fet pública aquesta moció coincidint amb la proximitat del 15 de gener, data en la qual es compliran 78 anys des que les tropes franquistes van ocupar la ciutat de Tarragona i tot el Camp de Tarragona, que posava fi a la Guerra Civil i donava lloc a dècades de repressió.

El text dels anticapitalistes, que es debatrà el proper 26 de gener al saló de plens, demana a l’Autoritat Portuària que retiri simbologia franquista que encara roman a uns terrenys de la seva propietat. Es tracta d’una zona de l’espai on hi havia la Universidad Laboral Francisco Franco, inaugurada el 8 de novembre de 1956, concretament la part corresponent a l’antic Mas de Patau a tocar del Prat d’Albinyana, que avui s’usa per a activitats de càrrega i descàrrega.

La formació independentista explica que la tanca que envolta tota aquesta zona encara té visible als murs de pedra desenes d’inscripcions franquistes que han de ser retirades en base al que estableix la Llei de Memòria Històrica en relació als símbols franquistes. Aquesta llei recull que «els escuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments commemoratius d’exaltació personal o col·lectiva de l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura hauran de ser retirades dels edificis i espais públics».

La CUP, que confia que la moció prosperarà en base al sentit comú, també aprofita la presentació d’aquesta moció per convocar a la concentració organitzada per l’organització juvenil de l’Esquerra Independentista, Arran, el proper diumenge 15 de gener a les 20 h a la plaça del Rei, davant l’antiga presó franquista de Pilats.