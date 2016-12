Símbols

El regidor de la CUP estripa el retrat del Rei espanyol al saló de plens de l'Ajuntament de Tarragona

Durant el ple municipal el regidor per la CUP Jordi Martí Font a l'Ajuntament de Tarragona ha estripat un còpia del retrat de Felipe IV durant el torn d'explicació de vot d'una moció que havia presentat la candidatura indepentista.

La moció presentada per la CUP perquè el saló de plens deixés d'estar presidit pel Rei Felip VI no ha estat aprovada.

Tan i com descriu la notícia de delCamp.cat, tan sols ICV-EUiA i ERC s'ha sumat a la seva proposta, mentre que Unió Democràtica, Convergència Democràtica, el Partit Popular, Ciutadans i el PSC hi han votat en contra. Ha estat durant el torn d'explicació de vot que Martí Font ha estripat uan còpia del retrat del Rei espanyol després de llegir un poema escrit per ell mateix, en què recordava el dramaturg i republicà figurenc Abdó Terrades:

Ni rei de copes

Ni rei de bastos

millor, Abdó Terrades

i “El rei Micomicó”.

La presentació d'aquesta moció que insta la retirada del quadre que presideix el saló de plens i que reprodueix la figura del monarca espanyol ja va ser anunciada fa uns dies. Aquesta moció també reclamava que el Consistori retirés l’efígie de Felip de Borbó, que a més de rei és cap de l’Estat espanyol i, al seu torn, capità general de les forces armades, i que s’envés l’obra pictòrica a l’Arxiu municipal. Els motius pels quals es justifica i s’explica aquesta proposta fan referència a la necessitat d’incidir i aprofundir en la via democràtica, perquè a l’Estat espanyol mai no ha estat escollit ni referendat el cap de l’Estat d’ençà de 1939.

Tal i com recull el digital comarcal, els electes d'ERC ha comparat Felip VI amb els "dictadors" Mao Tse-tung i Iosif Stalin i han ironitzat sobre la mida del quadre, en comparació amb el del president Carles Puigdemont. També que tots els que han intervingut, també Ciutadans i el PSC, s'han mostrat a favor d'una República com a sistema polític, però han manifestat el «respecte a les institucions» i han desestimat participar d'aquests debats.