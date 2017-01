Sobiranisme

ANC: "El pla B del Banc Sabadell mostra que la independència no sols és possible, sinó propera"

En relació a la polseguera que han provocat unes manifestacions del president del Banc Sabadell dient que aquest banc podria traslladar la seva seu social ràpidament “... en cas que hi hagués algun risc que ens pogués posar en necessitat de posar-nos sota l'aixopluc de la Unió Europea.”, fent referència a una hipotètica independència de Catalunya en resposta a les preguntes d’uns assistents a una conferència de la Cambra de Comerç de Sabadell el dia 13 de gener de 2017, la sectorial d’Economia de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha manifestat que "El pla B del Banc Sabadell mostra que la independència de Catalunya no solament és possible sinó propera. No es fa un pla alternatiu o de contingència sobre un possible fet que no es consideri probable".

També ha assenyalat que "La possible mesura de traslladar la seu social seria innecessària, ja que el BCE mai posaria en risc l’accés del Banc Sabadell ni Caixabank al seu finançament, com a peces fonamentals de l’Eurosistema. En diversos informes i estudis hem demostrat que no sortirem de la UE ni de l’Eurosistema per moltíssimes raons d’interès comú amb l’Estat espanyol i amb la resta de països de la UE i les seves economies, bancs i empreses".

En qualsevol cas, per a l'ANC, Catalunya sempre podria arribar a un acord amb el BCE, al qual no es podria oposar Espanya, igual o semblant al que tenen països com Mònaco, Andorra o San Marino, pel qual tindria accés directe a la liquiditat que proporciona el mateix BCE, al sistema de pagaments interbancaris, de liquidació de valors i a la zona única de pagaments en euros, a l’elegibilitat dels actius financers emesos a Catalunya i als mecanismes de supervisió, resolució i garanties de la Unió Bancària.

En canvi, si continuéssim dins de l’Estat espanyol, l'entitat sobiranista apunta que seria molt probable que els serveis centrals dels grans bancs catalans fossin traslladats d’una manera o d’una altra a la capital del centralista Estat espanyol, com va passar amb el BBVA o Banco Santander, o com ha passat amb les caixes catalanes adjudicades a BBVA i a Bankia.

El que està clar, segons l'ANC és que el Banc Sabadell no s’emportarà ni les sucursals ni els caixers de Catalunya, "perquè mai renunciarà a una part bàsica i fonamental del seu negoci i perquè si ho fes altres entitats nacionals o estrangeres ocuparien el seu nínxol de mercat. Per tant, el finançament dels clients catalans estarà sempre assegurat, els interessos dels accionistes protegits i els llocs de treball garantits".