osona

Capgirem Vic presenta mocions de caire social i nacional al ple de gener

La candidatura vigatana de la CUP i Procés Constituent portarà al ple de l’11 de gener una moció sobiranista i una altra per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que es llencen als contenidors. La sobiranista demana el suport de l’Ajuntament al referèndum d’autodeterminació de Catalunya, al Procés Constituent i al reconeixement dels Països Catalans. L’altra, posa el punt de mira a la relació dels comerços amb el Banc dels Aliments i busca que cap establiment llenci aliments aptes pel consum.

Al darrer debat de política general del Parlament de Catalunya s’hi van aprovar resolucions demanant la celebració d’un referèndum d’autodeterminació i de reconeixement nacional dels Països Catalans. En aquesta línia, la moció de Capgirem Vic proposa diversos punts, tant de suport al procés actual com instant al Govern a l’acompliment dels compromisos contrets per la majoria parlamentària per garantir la celebració del referèndum i el procés constituent. També hi ha, però, diversos compromisos per part de l’Ajuntament de Vic com els de facilitar poder fer campanyes de suport amb els investigats per defensar el dret a l’autodeterminació, posar a disposició espais municipals pel debat electoral entre partidaris i detractors de la independència en igualtat de condicions o impulsar i acompanyar els debats constituents.

A la segona moció s’esmenta que un 26,5% de les persones vigatanes es van veure obligades a recórrer als serveis socials de l’Ajuntament el 2014, de les quals més de la meitat per problemes econòmics. Per això, a la moció es demana una revisió de l’actual relació entre els comerços d’alimentació i el Banc d’Aliments per assegurar que compleixen amb els convenis de col·laboració i detectar quins establiments es neguen a col·laborar amb les entitats.

També es proposa iniciar una campanya informativa a través dels agents cívics destinada a les persones que habitualment recullen menjar dels contenidors dels supermercats de la ciutat i oferir-los els serveis del Banc d’Aliments i els menjadors socials existents a Vic. Des del punt de vista normatiu, la moció proposa establir una clàusula de no malbaratament i col·laboració per tal d’obtenir o renovar llicències. Així, es proposa que no es concedeixi cap més llicència ni es renovin les ja existents als supermercats, hipermercats i establiments d’alimentació si aquests no es comprometen a no llençar els articles que consideren que no estan en condicions de vendre però que són aptes per al consum i a col·laborar amb el Banc d’Aliments i els menjadors socials.

L’any 2012 el grup municipal de la CUP ja va possibilitar una posició de força de l’Ajuntament davant algunes grans superfícies que, a partir d’aleshores van passar a col·laborar amb el Banc d’Aliments i els menjadors socials.