Comunicat de l'Esquerra Independentista d'Osona arran de la detenció de Joan Coma Roura

"Per altra banda, el Parlament s’erigeix com a únic dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent. Declara, així, que deixem de supeditar les decisions de les nostres institucions a les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i competència. Desobediència, venim temps també reclamant-ho. Nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous, i aquesta declaració significa un clar pas endavant cap a la construcció de la república catalana." (Joan Coma, en nom de Capgirem Vic, al ple de l’Ajuntament de Vic del 9 de desembre de 2015)



Amb aquestes paraules, en Joan Coma anunciava el vot favorable de Capgirem Vic a la moció en suport a la declaració 1/XI que el Parlament de Catalunya havia aprovat el 9 de novembre del 2015. Aquestes declaracions no eren res més que l’opinió i els posicionaments de la seva formació política, Capgirem Vic, que és a l’ajuntament gràcies al suport popular rebut a les passades eleccions. Arran d’aquesta intervenció, va començar una persecució judicial inèdita contra en Joan, que de fet, és una persecució contra la llibertat ideològica i contra l’independentisme. També ho són les altres càrrecs electes o les persones que han estat encausades per cremar fotos del rei el dia 11 de setembre afectades per la mateixa persecució.



Avui en Joan ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra i serà portat a Madrid per part de la Guardia Civil a declarar davant de l’Audiència Nacional.



Des de l’EI, en primer lloc denunciem la persecució, per part de l’Estat espanyol, a la que és sotmès en Joan pel simple fet d’exercir la seva tasca de regidor. Només des de la solidaritat i la fermesa col·lectiva a l’hora d’afrontar aquest embat amb una justícia hereva del franquisme es podrà trencar amb la repressió de l’Estat espanyol, exercida per part dels estaments polítics i judicials estatals. També denunciar el fet que els Mossos d’Esquadra continuïn al servei de la justícia espanyola, convertint-se en el braç executor de l’estat demofòbic i antidemocràtic que pretén jutjar-lo. No es pot entendre, justificar ni acceptar l’actitud del Departament d’Interior en la persecució de l’independentisme, que una vegada més actua com a instrument repressiu de l’Estat espanyol.



Entenem que la desobediència és una de les formes de lluita davant d’accions injustes o il·legítimes, i per tant, reivindiquem el dret i la necessitat de desobeir, com també l’obligació de les institucions catalanes de donar suport a totes aquelles persones que optin per exercir aquesta desobediència per tal d’avançar cap a la independència dels Països Catalans.

Signem: ARRAN Osona, SEPC Osona, CUP, Endavant OSAN Osona, COS Osona-Ripollès, Poble Lliure Osona, Casal Popular Boira Baixa de Manlleu, Ateneu Popular Collsacabra, La Xinxa-Col·lectiu feminista de Manlleu, Eskerdats-Assemblea de Joves de Roda de Ter